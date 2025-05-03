搭火車免裝籠 日寵物旅遊商機大 2天1夜每人花費曝光

寵物同行之旅，寵物不必裝在籠子裡，可在列車上自由活動。(截自「每日新聞」網站)

帶著愛犬、愛貓一同旅行的「寵物 旅遊」在日本 掀起熱潮。即使是兩天一夜費用超過10萬日圓(約700美元)的行程，也吸引大量預訂；在4月底至5月初黃金周期間，允許寵物同行的飯店和列車特別受歡迎。

日本「每日新聞」報導，4月中旬，JR東日本與「おでかけわんこ部」合作，推出特急列車寵物同行之旅，前往長野縣輕井澤。參加者的寵物不必裝在籠子裡，可在列車上自由活動，吸引大批毛小孩的飼主掏腰包，行程費用每人10萬7000至16萬2000日圓不等，一推出便售罄。

來自埼玉縣富士見市的57歲梨本優香里，與丈夫帶著7歲柴犬參加旅行。她說，參加這樣的旅行不用自己開車，很輕鬆，在列車上還能把狗狗從籠子放出來，能跟其他狗狗互動很開心。

JR東日本活動企畫人鈴木一史表示，大受歡迎的原因應該是把愛犬當作家人的人愈來愈多，尤其是愛犬能不必關在籠子搭乘的設計，應該很符合需求。在旅程過程中，首次提供寵物專用「車站便當」，內容有雞肉燒賣、玉子燒、花椰菜及鯛魚燒，深受好評。