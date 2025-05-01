我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

抹茶、和牛、相撲秀 東京淺草變身「日本主題樂園」

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
「歲之市」傳統市集在日本東京淺草舉行，是每年年末時售賣新年用品及祈禱吉祥物品的市集，已有上百年歷史；圖為遊客遊覽「歲之市」。（新華社）
「歲之市」傳統市集在日本東京淺草舉行，是每年年末時售賣新年用品及祈禱吉祥物品的市集，已有上百年歷史；圖為遊客遊覽「歲之市」。（新華社）

根據日媒「東洋經濟Online」報導，隨著訪日外國人數創下歷史新高，東京淺草成為最能代表「觀光日本」的景點之一。外國觀光客人潮湧入，讓這座歷史街區逐漸轉型為融合多元文化與商業娛樂的「日本主題樂園」，也引發對未來城市發展的討論。

過去雷門前常是日本人相約等待、集合的地方，也是遊客聚集、拍照與人力車攬客的熱點，但如今明顯比以往更熱鬧。走進仲見世商店街，外國面孔成主流，有時甚至占八成以上。不只聽見中英韓語，連伊斯蘭教徒也不在少數，對這樣的需求，當地出現專售清真商品與提供頭巾式和服租借的店家。加上正值齋戒月結束，不少穆斯林也趁此期間來訪。

在淺草街頭，最搶眼的是和牛與抹茶專賣店十分密集，宛如「宇治體驗區」與「和牛主題館」。即使淺草本身與茶或牛肉無關，仍吸引大量外國旅客前來嘗鮮。此外還有相撲表演體驗、和服租借等觀光設施，形成一種能「一次滿足所有想在日本體驗的事」的奇景，當地甚至出現「淺草=日本主題樂園」的說法。

但這並非外國觀光客獨享的舞台。根據台東區調查，本地與外國旅客比率約是各半，20至24歲的日本年輕人是主要客群之一。現在淺草寺本堂前，新設立了公園綠地供人休憩，展現對旅客與居民的貼心規畫。不過，也有專家提醒，目前的商業熱潮若僅依賴短期「暴紅」，恐難支撐未來發展，應重視長期的都市規畫，並與國際交流保持的平衡。淺草，正是觀察日本觀光城市轉型的最佳樣本。

日本 觀光 主題樂園

上一則

越南榴槤結果期常遇下雨 產量估減3成 果農愁容滿面

下一則

破金氏紀錄 法國草莓蛋糕全長122公尺 21名師傅打造

延伸閱讀

黛薇夫人解散政治團體 不角逐日本國會議員

黛薇夫人解散政治團體 不角逐日本國會議員
盧秀燕率台中隊「戰獨裁」大喊：拚經濟、顧人民、救產業

盧秀燕率台中隊「戰獨裁」大喊：拚經濟、顧人民、救產業
外國觀光客遊日創新高 買氣卻冷了？日圓升值、中國景氣成關鍵

外國觀光客遊日創新高 買氣卻冷了？日圓升值、中國景氣成關鍵
又一科研人才返中 東京大學化學教授尚睿加盟西湖大學

又一科研人才返中 東京大學化學教授尚睿加盟西湖大學

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40
法國總統馬克宏(中)在天主教教宗方濟各喪禮中拍澤倫斯基的背。(歐新社)

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

2025-04-26 13:43

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要