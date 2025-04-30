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骨盆上有咬痕 古羅馬競技首見人獸鬥證據

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英國科學家近日發現一具帶有大型貓科動物咬痕的人類骨骼，證實古羅馬時期人類曾在英國與猛獸搏鬥。(取材自Ｘ平台)
英國科學家近日發現一具帶有大型貓科動物咬痕的人類骨骼，證實古羅馬時期人類曾在英國與猛獸搏鬥。(取材自Ｘ平台)

在羅馬競技場以及遍布古羅馬帝國各地的其他城市圓形劇場中，角鬥士表演不僅僅是人與人之間的較量，首次有證據顯示，他們也和動物搏命。

路透報導，雖然古代馬賽克和文獻中都有關於這些競賽的描述，先前都沒有實際的鑑識證據。

但現在科學家已經確定，埋葬在現今英國英格蘭約克市（York）、當時稱作埃伯拉肯（Eboracum）附近，一處據信是角鬥士墓地裡的男性，其骨盆上的咬痕，是由大型貓科動物、可能是獅子造成。

該男子似乎生活在西元3世紀，埃伯拉肯還是羅馬不列顛尼亞行省北部要城和軍事基地的年代。男子死亡時年齡估計26至35歲，而這些咬痕為他疑似死於競技場提供了線索。

研究主要作者、愛爾蘭美努斯大學法醫人類學家湯普森（Tim Thompson）說：「我們在這裡可以看到穿刺和扇形痕跡，顯示巨大的牙齒刺穿了軟組織並進入骨頭。」

研究發表在「公共科學圖書館期刊」（PLOS One）。

湯普森說：「我們不認為這是致命傷，因為這種傷勢有可能存活下來，而且對於這麼大的貓科動物來說，傷口的位置很不尋常，我們認為這顯示是在拖行一個已經失去行動能力的人。」

研究人員表示，這具男性骨骼，是古羅馬時期人類與動物搏鬥第一個已知的直接實體證據。

此外，報導指出，這項發現也與其他英國考古證據相互印證，例如約克郡魯德斯頓出土的一幅馬賽克圖案，描繪武裝人物與獅子、豹、公牛及雄鹿搏鬥的場景，顯示角鬥士與猛獸的對決曾是當時觀眾熟知的娛樂內容。

一支由法醫學者與考古學家組成的國際團隊發現，一具男性骨骼的骨盆有大型貓科動物的啃...
一支由法醫學者與考古學家組成的國際團隊發現，一具男性骨骼的骨盆有大型貓科動物的啃咬痕跡。(取材自Ｘ平台)

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