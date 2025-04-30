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金髮碧眼不再吃香…柏林女挑選捐精男 首重學歷個性

綜合報導
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過去德國柏林女性偏好金髮碧眼、高大俊朗的捐精者，如今審美標準已變成首重學歷與個性；示意圖。(圖／123RF)
過去德國柏林女性偏好金髮碧眼、高大俊朗的捐精者，如今審美標準已變成首重學歷與個性；示意圖。(圖／123RF)

過去德國柏林女性偏好金髮碧眼、高大俊朗的捐精者，如今這樣的審美標準已逐漸式微。柏林精子銀行指出，現代女性更重視捐精者的教育程度與性格特質。

德國每日鏡報採訪老牌柏林精子銀行（Berliner Samenbank），該機構負責人克林（Ann-Kathrin Klym）指出，現代女性更在意捐精者是否有高等教育背景，以及是否具備親和、有責任感的個性，「容貌」不再是首要考量。

根據德國試管嬰兒註冊協會資料，透過體外人工受孕協助單身女性生子的案例，從2018年僅146人增至2022年的1287人，成長近8倍。

克林則透露，柏林精子銀行目前約有八成受贈者為單身女性或女同志伴侶，顯示非傳統家庭型態在都市社會中日益普遍。

盡管外貌因素仍未完全消失，但捐精偏好已出現明顯變化。柏林多元族群聚集，當地對西班牙、義大利等南歐裔捐精者需求增加，也有不少女性傾向選擇有混血背景者，反映出社會對種族與文化融合的開放態度。

克林說明，並非所有申請人都能成為捐精者，除了精子品質須通過冷凍保存測試，申請者還須符合嚴格的健康與年齡條件。

在柏林，捐精者年齡需介於20至38歲，以確保未來孩子在合法查詢生父身分時，對方仍在世。德國於2018年開始實施「捐精者資料登記法」，保障捐精所生子女自16歲起有權得知親生父親身分，捐精者則免於撫養、監護及繼承義務。

由於嚴格健康與年齡條件，目前柏林精子銀行有意捐精者的錄取率僅約6%，通過篩選後，每名捐精者最多採集100份樣本，預估最多可誕生約15名新生兒。

儘管捐精報酬因地而異，柏林每次僅為80歐元(約91美元)，遠不如瑞士高達2000歐元(約2286美元)，但多數捐精者並非出於金錢誘因，而是希望幫助他人圓夢。

克林指出，捐精在德國鄉村地區仍受偏見影響，常被誤認為是急於賺錢的行為。她強調，實際上能通過篩選的捐精者多數健康、有責任感，與社會刻板印象相去甚遠。(綜合報導)

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