梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

紐約時報報導，羅馬天主教教宗方濟各 於當地21日上午逝世，享壽八十八歲，梵蒂岡 公布死亡證明指出，方濟各的死因是腦中風 導致昏迷和心臟衰竭；而方濟各已在遺囑中指定長眠地，並表明墓穴要樸實、不加裝飾，且銘文只須刻上拉丁文教宗名「Franciscus」。

根據梵蒂岡死亡證明，方濟各於21日上午7時35分（台灣時間同日下午1時35分）因腦中風陷入昏迷，並引發「不可逆的」心臟驟停而逝世。

梵蒂岡衛生局副局長阿爾坎吉利（Andrea Arcangeli）表示，教宗患有動脈高血壓、支氣管擴張症和第二型糖尿病，住院期間曾出現雙肺肺炎引發的急性呼吸衰竭。

方濟各生前已指定希望逝後安葬於羅馬四座宗座大殿之一的聖母大殿（Basilica of St Mary Major），他在2022年6月29日簽署的遺囑中寫道：「我希望我的最後一段塵世旅程，能在這座古老的聖母聖殿結束。」

方濟各在12年任期內，每次教宗訪問的開始與結束都會前往聖母大殿祈禱，回顧2013年就任首日，他便曾悄然離開梵蒂岡前往那裡祈禱。他每次出院返回梵蒂岡後也會造訪聖母大殿，包括3月23日自羅馬傑梅利（Gemelli Hospital）醫院出院時，儘管當時他並未下車。

在遺囑中，方濟各明言「墳墓必須葬於地中；簡樸，無特殊裝飾」，並希望設於保祿禮拜堂（Pauline Chapel）旁的走道，那裡供奉重要的聖母像「羅馬人民救援之母像」（Salus Populi Romani）。他表示選擇此處安葬，是為了感謝聖母「溫順而慈母般的照料」。

遺囑簽署日期為聖伯多祿與聖保祿瞻禮日，是羅馬的公共假日。他在文件中寫道：「我感受到人生的暮光將近，心中懷抱對永生的希望。」他還提到「近期生命旅程中的苦難」，一年多前，他曾因結腸手術首次住進傑梅利醫院。

遺囑最後，方濟各祈求上主「賞賜那些曾愛我並將持續為我祈禱的人應得的報償」，他在演講中經常以這句話做結。