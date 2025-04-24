德國「白蘆筍」狂漲至1公斤34美元 綠蘆筍2原因人氣超車

向來有「白色黃金」（Weißes Gold）之稱的白蘆筍。(路透)

德國 春季蘆筍季登場，白蘆筍因勞力短缺與氣候變遷 價格飆升，每公斤飆漲至約34美元，被稱為「白色黃金」的國民蔬菜正逐漸失去優勢。相較之下，平價又易料理的綠蘆筍受到越來越多消費者青睞。

每年4月中旬開始是德國蘆筍生產季節，向來有「白色黃金」（Weißes Gold）之稱的白蘆筍受歡迎，不僅各國料理餐廳都會推出白蘆筍菜單吸引消費者，各地白蘆筍產區也會開放休閒農場觀光 ，是春季德國近郊家庭旅遊的熱門去處。

不過受勞動力短缺與氣候變遷影響，德國白蘆筍價格連年攀升，白色黃金的光芒逐漸黯淡。柏林有機連鎖超市「BIO Company」販售來自鄰近產區布蘭登堡邦貝利茨（Beelitz）產區的白蘆筍，售為每100公克2.99歐元（約3.4美元），換算每公斤約要價34美元，讓不少家庭望之卻步。

德國農業協會（Deutscher Bauernverband）近期發佈數據，白蘆筍的德國產量從2018年的13.3萬噸下降至2024年的10.8萬噸，創下近十年來新低，產業界預估，全國四分之一的蘆筍農場可能面臨關閉。

蘆筍價格飆升的背後，是逐步上升的勞工成本。由於白蘆筍必須手工採收與包裝，一個農戶最多每年需雇用150位季節工，主要來自羅馬尼亞、烏克蘭與波蘭。

德國5月將上任的新政府擬將最低工資自13調升至15歐元（約17美元），白蘆筍農戶貝克（Stephan Bäcker）受每日新聞（Tagesschau）採訪時坦言，明年每公斤成本可能再增加，不得不轉嫁給消費者。

除了勞動問題，氣候也成為左右蘆筍命運的重要變因。以白蘆筍種植大邦布蘭登堡（Brandenburg）為例，今年3月降雨量僅為平均值的四成，且分布不均，導致部分農地面臨中度至重度乾旱。

由於蘆筍根系深入地底2公尺，目前農民尚能從深層土壤汲取水分，短期內白蘆筍仍可維持品質。但長遠而言，氣候不穩定使農業風險加劇，也加快農民轉作或縮減面積的決策。

在成本與風險都逐步攀升的情況下，綠蘆筍正悄悄逆勢崛起，因價格親民、可快速料理，越來越受到德國消費者青睞。

雖然綠白蘆筍實為同一植物，僅因種植方式不同而呈現不同色澤與口感，但白蘆筍需埋土遮光、工法複雜，需付出較多勞力成本；綠蘆筍的種植則需充沛陽光，在勞動成本上升、氣候變遷綠蘆筍生長更良好的情況下，綠白蘆筍的價差日益擴大。