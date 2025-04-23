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密西根小鎮溫馨情 書店搬家 300人鏈接力搬9100本書

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驚喜書屋近日搬遷，當地居民扶老攜幼在街道上築起長長的「人鏈」，一本一本地將9100本書接力送到書店的新址。（取材自Instagram@serendipity_books_chelsea）
驚喜書屋近日搬遷，當地居民扶老攜幼在街道上築起長長的「人鏈」，一本一本地將9100本書接力送到書店的新址。（取材自Instagram@serendipity_books_chelsea）

美國密西根州切爾西市小社區人情味滿載，當地「驚喜書屋」日前搬遷，居民攜老扶幼拉起「人鏈」，穿過街區又繞過轉角，一本一本地將9100本書接力送到書的新家。

美聯社報導，這場名為「圖書大隊」的活動日前在切爾西市（Chelsea）中心登場，約300人沿著人行道排成兩列，拉起穿過街區、繞過轉角再延伸到主街的「人鏈」，將每本書從舊址親手遞送到新店面的正確書架上。

「這是一種實用的搬運方式，同時也是讓每個人都參與其中的一種方法」，書店老闆杜普林（Michelle Tuplin）說。當大家在傳遞這些書時，他們會說「這本我沒看過」及「這本不錯」。

杜普林1月宣布搬遷計畫以來，這項行動的迴響愈來愈大。她表示，「鎮上變得熱鬧。很多人都想出力。」

她說，整個過程花了不到兩小時，比雇用搬家公司裝箱和拆箱數千本書還快得多。「圖書大隊」還將書籍按字母順序放回書架；希望新店能在兩周內開幕。

「驚喜書屋」1997年在切爾西市成立，切爾西市位於底特律以西約60英里。杜普林2017年起接手經營，旗下有三名兼職員工。

切爾西市約有5300名居民，當地人形容這裡是個「鄰里互助」的小鎮。

32歲的佛利斯（Kaci Friss）是土生土長的切爾西市人，在書店工作了一年多。她說，「這是個小鎮，人們真的互相照應」。「無論你去哪裡，都會遇到認識的人或認識你的人，他們會問你15日過得好不好」。

佛利斯說，當天的「圖書大隊」活動讓她再次感受到「這個社區有多特別」。

驚喜書屋近日搬遷，當地居民扶老攜幼在街道上築起長長的「人鏈」，一本一本地將910...
驚喜書屋近日搬遷，當地居民扶老攜幼在街道上築起長長的「人鏈」，一本一本地將9100本書接力送到書店的新址。（取材自Instagram@serendipity_books_chelsea）

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