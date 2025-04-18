我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

他賣出「Google網域」獲6006.13元獎勵 10年捐助4萬貧童

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自印度的韋德在2015年於Google上班，意外只花12美元買下Google.com的網域名稱。(路透)
來自印度的韋德在2015年於Google上班，意外只花12美元買下Google.com的網域名稱。(路透)

2015年，來自印度的學生韋德（Sanmay Ved）在全球最大搜尋引擎「Google」任職期間，於操作「Google Domains」服務練習時，意外發現竟可用12美元成功購買「Google.com」網域。在短暫持有該網域的期間，Google察覺系統漏洞，隨即取消交易、退還款項，並額外發放6006.13美元作為獎勵。韋德將這筆獎金全數捐出，協助超過3萬9200名貧困兒童接受免費教育。為回應他的善舉，Google也將原本的獎金翻倍捐出，總額達到1萬2000美元，擴大這份愛心。

根據外媒報導，韋德於2015年正在美國「巴布森學院」（Babson College）攻讀企業管理碩士（MBA）學位，並同時在「Google」公司工作。有一天，他在練習使用「Google Domains」購買網域名稱的流程時，為了測試功能，輸入了「Google.com」作為範例，沒想到系統竟顯示該網域可供購買。他半信半疑地進行了交易，並支付12美元。

令韋德驚訝的是，系統立刻寄來一封確認信，通知他已成功取得「Google.com」網域的擁有權。不過，他成為該網域持有者的時間非常短暫，因為Google的系統工程團隊很快察覺這項錯誤，立刻寄出通知，說明交易已被取消，且所支付款項已退還。後來，Google決定提供6006.13美元獎金，感謝他發現這個安全漏洞，韋德則將這筆款項捐出幫助貧困兒童，Google為表支持，進一步將捐贈金額翻倍至1萬2000美元，進一步擴大教育幫助。

至於這筆看似不尋常的獎金金額「6006.13」，其實藏有巧思，該數字排列酷似「GOOGLE」的字樣，作為紀念這段特殊事件的象徵。韋德在收到獎金後，立刻決定全數捐贈予一家慈善基金會，該基金會於印度18個邦設有404所免費學校，十年間已讓超過3萬9200名貧困兒童獲得受教機會。韋德的善行不僅帶來實質幫助，也獲得Google官方的肯定與證實。

Google 印度

上一則

大阪世博吉祥物「脈脈」醜萌超吸睛 第6隻眼竟長在這裡

下一則

哥倫比亞黃熱病死亡率近5成 政府宣布衛生緊急狀態

延伸閱讀

稅風暴 AI發展籠罩陰霾 減弱矽谷投資

稅風暴 AI發展籠罩陰霾 減弱矽谷投資
Google企業AI平台再升級 加入文字轉音樂模型Lyria

Google企業AI平台再升級 加入文字轉音樂模型Lyria
科技生活／Google新功能 搜到個資輕鬆刪

科技生活／Google新功能 搜到個資輕鬆刪
台灣華語文學習中心 將開Google商用華語班

台灣華語文學習中心 將開Google商用華語班

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍