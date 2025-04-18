他賣出「Google網域」獲6006.13元獎勵 10年捐助4萬貧童

來自印度的韋德在2015年於Google上班，意外只花12美元買下Google.com的網域名稱。(路透)

2015年，來自印度 的學生韋德（Sanmay Ved）在全球最大搜尋引擎「Google 」任職期間，於操作「Google Domains」服務練習時，意外發現竟可用12美元成功購買「Google.com」網域。在短暫持有該網域的期間，Google察覺系統漏洞，隨即取消交易、退還款項，並額外發放6006.13美元作為獎勵。韋德將這筆獎金全數捐出，協助超過3萬9200名貧困兒童接受免費教育。為回應他的善舉，Google也將原本的獎金翻倍捐出，總額達到1萬2000美元，擴大這份愛心。

根據外媒報導，韋德於2015年正在美國「巴布森學院」（Babson College）攻讀企業管理碩士（MBA）學位，並同時在「Google」公司工作。有一天，他在練習使用「Google Domains」購買網域名稱的流程時，為了測試功能，輸入了「Google.com」作為範例，沒想到系統竟顯示該網域可供購買。他半信半疑地進行了交易，並支付12美元。

令韋德驚訝的是，系統立刻寄來一封確認信，通知他已成功取得「Google.com」網域的擁有權。不過，他成為該網域持有者的時間非常短暫，因為Google的系統工程團隊很快察覺這項錯誤，立刻寄出通知，說明交易已被取消，且所支付款項已退還。後來，Google決定提供6006.13美元獎金，感謝他發現這個安全漏洞，韋德則將這筆款項捐出幫助貧困兒童，Google為表支持，進一步將捐贈金額翻倍至1萬2000美元，進一步擴大教育幫助。

至於這筆看似不尋常的獎金金額「6006.13」，其實藏有巧思，該數字排列酷似「GOOGLE」的字樣，作為紀念這段特殊事件的象徵。韋德在收到獎金後，立刻決定全數捐贈予一家慈善基金會，該基金會於印度18個邦設有404所免費學校，十年間已讓超過3萬9200名貧困兒童獲得受教機會。韋德的善行不僅帶來實質幫助，也獲得Google官方的肯定與證實。