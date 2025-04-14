大阪世博開幕 84展館競豔 大屋頂環成亮點

吉祥物「脈脈」 參加博覽會的遊客和吉祥物「脈脈」合照。(美聯社)

2025年世界博覽會13日在日本 大阪市的夢洲會場開幕，展期至10月13日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超過14萬人。然而，預售票銷量僅達目標的六成，顯示日本民眾對世博似乎熱情不再。

大阪世博是日本暌違20年再度主辦世博，也是大阪55年來再度舉辦。本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」。

會場有84個展館，美國展館主題是「美麗的美國」，展示美國的風景、人工智慧科技和太空，還包括模擬火箭發射，乾冰噴射器在訪客頭上營造點火效果。台灣以玉山數位科技株式會社名義推出TECH WORLD館，以生命、自然、未來三大劇場展現台灣科技與人文軟硬實力，外觀以台灣山脈為概念設計的白色建築，意味好山好水；中國館有「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」三個展區，以書法卷軸為靈感，專注展現綠能 科技，以及由嫦娥5號和嫦娥6號月球探測器帶回來的月球樣本。

本屆世博看點除了各展館，還包括空中飛行車試飛、幹細胞培育的跳動迷你心臟等，新技術也受到矚目。

會場象徵是日本新生代建築師藤本壯介操刀的木造建築「大屋頂環」，周長約兩公里，高度12至20公尺，總面積逾6公頃，上方有屋頂遮陽，獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。建築象徵世博會多元而統一的理念。

法新社報導，永續發展是本屆主題，但會場被批評不夠永續。夢洲人工島在世博結束後將被清空，以賭場度假村替代。日本媒體指出，大屋頂環只有12.5%將被重複使用。

日本民眾對世博的熱情似有減退。大阪上次舉辦世博是在1970年，當時日本正值經濟蓬勃發展期，其科技令世界各國羨慕。當年大阪世博吸引6400萬人次入場，是本屆世博預估人次的兩倍多，創下的紀錄直到2010年才被上海世博打破。

本屆世博預算超支27%，賣票狀況也不如預期，原本預定售出1440萬張預售票，目前只售出870萬張。

會場開放時下起小雨，但入口仍大排長龍，1萬263人列隊站在周長達2公里的「大屋頂環」，齊聲合唱貝多芬「歡樂頌」迎接觀光 客並啟動這場盛會。這些人來自日本、中國、南韓等地，年齡從6歲至93歲，指揮大合唱的日本指揮家佐渡裕表示：「1萬人一起合唱，真是個壯觀的場面。這次非常成功。」