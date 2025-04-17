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英國旅遊網評「全球美食之都」墨爾本奪冠

編譯徐薏茹／綜合報導
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澳洲墨爾本日前被英國旅行社Travelbag評選為全球第一的美食之都。(路透)
澳洲墨爾本日前被英國旅行社Travelbag評選為全球第一的美食之都。(路透)

每五個人中就有一人會為了尋找新的餐廳或享用佳餚而特地出遊，英國旅行社Travelbag利用來自社群媒體、OpenTable、Get Your Guide的數據進行調查，評選全球美食家熱愛前往旅遊的目的地，澳洲墨爾本(Melbourne)拿下冠軍，被評為全球第一的美食之都，這裡的3500多家餐廳提供100多種不同的料理。

接續在墨爾本之後的城市為多倫多、杜拜和雪梨。

儘管義大利麵、西班牙海鮮燉飯等傳統歐洲料理多年來一直吸引無數老饕，但旅客的口味正變得愈來愈多樣，反映對於文化增長的好奇心，勇於嘗試的美食家正在尋找能嘗到多樣美味的國際大城。

墨爾本的美食來自其多元的人口，這座城市的歷史透過當地各式各樣的餐廳展現。墨爾本中心商業區擁有全球最大、歷史最悠久的中國城之一，可追溯至1850年。當地人都有自己的口袋名單，旅客可以跟著他們一起在小波克街(Little Bourke Street)探尋美味。

墨爾本還擁有希臘之外最大的希臘人口，同樣可追溯至1850年代的澳洲淘金潮。這個社區擁有像Jim's Greek Tavern這樣的好去處，無菜單料理、熱情好客的氛圍，就像接受某戶人家的溫暖款待；Stalactites也是值得拜訪的熱門餐廳。

至於澳洲當地的風味，知名抹醬維吉麥(vegemite)就是在墨爾本發明的，旅客可以到以奇怪口味著稱的冰淇淋店Fluffy Torpedo挑戰維吉麥口味的冰淇淋。

墨爾本難以定義的餐飲風格正是像Etta這樣的餐廳自我定位為「墨爾本式」的原因，因為這些餐廳的菜單並非只有一種風格，而且會隨著季節變換，與其只限定於特定菜系，他們更注重提供來自維多利亞州各地的在地新鮮食材。

無論是在桑伯里(Thornbury)尋找道地的衣索比亞美食，或是到科林伍德(continents)的日式市集一探究竟，旅客都能透過綠色電車和五花八門的菜單一嘗各大洲的美味，在墨爾本，新鮮壽司可當作街頭小吃、早午餐是一種生活方式，咖啡是一種信仰，而每一道美食都是一場令人驚奇的探險。

澳洲 義大利 社群媒體

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