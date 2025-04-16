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法國人道藝術節 左派「不安現狀」 紐時：像胡士托音樂節

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法國「人道藝術節」讓政治人物、藝術家、與行動者齊聚，去年吸引45萬人參加。（中央社／法國人道節藝術節提供）
法國「人道藝術節」讓政治人物、藝術家、與行動者齊聚，去年吸引45萬人參加。（中央社／法國人道節藝術節提供）

在法國，左派的「左」是什麼呢？處世態度？生活價值？或是對現實持續提問的本能？每年夏末初秋，當太陽在溫帶釋放最後的餘熱，仍有抱負的法國人總會不辭辛勞地揹著帳篷與睡袋，前往巴黎郊區參加「人道藝術節」（Fête de l’Humanité）。

第90屆法國「人道藝術節」，即將在2025年9月12日至14日舉行。

中央社報導，龐克教母佩蒂史密斯（Patti Smith）日前宣布將參加2025年法國人道藝術節，這場由法國老牌左派媒體「人道報」 舉行的大型露天露營活動，為期三天，結合思辨與藝術，讓政治人物、藝術家與行動者齊聚；去年吸引了45萬人參加。

法國「人道藝術節」去年在巴黎南郊艾松省的前空軍基地舉辦，占地50公頃，由350座...
法國「人道藝術節」去年在巴黎南郊艾松省的前空軍基地舉辦，占地50公頃，由350座帳篷搭建出政黨村、書籍村、思辨講堂、表演舞台、露營區等。（中央社／法國人道節藝術節提供）

紐約時報曾將此活動比喻為「胡士托音樂節」（Woodstock），用音樂批判社會，展現嬉皮精神；也像在偏遠荒地舉行「火人祭」（Burning Man），需付高額門票串連社群。

在這裡，左派是一種不安現狀的感覺；政黨，是一種有保存期限的集體意識。

2024年的「人道藝術節」在巴黎南郊艾松省（Essonne）的前空軍基地舉行，占地50公頃，為一片廣大沙地，周圍都是玉米田。

場內中央設有「思辨講堂」（Agora），舉辦120場政治辯論會；各角落設三座主舞台，無間斷放送60場大型音樂演出，包含龐克、搖滾、饒舌、民謠、電子、流行音樂等，讓民眾徹底狂歡。最特殊的是能容納2萬人的露營區，讓觀眾夜宿現場，不必擔心錯過末班車。

主辦方也在廣場上建立起以政治人物命名的大道，通往由350座帳篷組成的政黨村落，如中間偏左的「社會黨PS」、左派並重視環境議題的「綠黨EELV」、極左派的「不屈法國黨LFI」、「法國共產黨PCF」等；亦有強調無政府主義的反體制行動者們。

藝術節裡最具人氣的是「世界村」，將來自80個國家的左派政黨一一並列，2024年的主題為巴勒斯坦，黑白格紋圍巾隨處可見，參加者甚至現買現戴。此外，古巴音樂、舞蹈、調酒和革命家切格瓦拉的肖像平起平坐，所有人都從容的討論政治。

除了政治人物與藝術家外，藝術節也設有書籍村，邀請作家、漫畫家與出版社進駐。

法國著名的新聞漫畫雜誌「圖像雜誌」（Revue Dessinée）也來擺攤，編輯說：「藝術能支持政治，但不為政治服務。藝術是一個媒介，能好好解釋議題，並向世界補充觀點，以不同形式傳遞訊息。」

法國「人道藝術節」的音樂表演最具人氣，共計三大舞台，在三天內無間斷的放送60場大...
法國「人道藝術節」的音樂表演最具人氣，共計三大舞台，在三天內無間斷的放送60場大型音樂表演，並規畫能容納2萬人的露營區，讓觀眾夜宿現場，不必擔心錯過末班車。（中央社／法國人道節藝術節提供）

古巴 紐約時報 巴勒斯坦

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