為了生計…機車穿梭街頭 阿根廷城市新風景

綠燈一亮，布宜諾斯艾利斯「7月9日大道」上的機車在車流縫隙間穿梭。（中央社）

白天的布宜諾斯艾利斯，世界上最寬的「7月9日大道」（Avenida 9 de Julio）一如往常喧鬧，不同的是多了一輛輛機車如逆流而上般穿梭在車陣間。紅燈前，他們默默排隊；綠燈一亮，瞬間散開成無規則的隊形，像為城市脈搏加速—這是新冠疫情 後，阿根廷 街頭最顯著的「新風景」之一。

中央社報導，阿根廷國家車輛登記局（DNRPA）統計，2023年全國新登記機車數達42.5萬輛，較疫情前平均年增近1/5。

集中首都 外送產業興起

在阿根廷各城市中，首都布宜諾斯艾利斯的機車使用情況尤為集中，增幅最為明顯，因此成為這波機車浪潮與城市變遷的縮影。這股潮流並非單純的「交通工具普及」，而是與生活成本、就業型態和社會結構緊密交織的城市現象。

2020年新冠疫情席卷下，許多人失去正式工作，轉換到外送產業；機車成了生計的起點，也成了奔波街頭的工具之一。許多通勤上班族因應社交距離 ，也加入兩輪族。

在阿根廷街頭，無論男女大多騎的是檔車。騎士們表示，選擇這類型並非追求外型，而是考量其耐用性、適合長途和阿根廷顛簸路況。

從過去行人自在漫步的人行道，到如今連在市中心也得閃避停車或騎上來的機車，布宜諾斯艾利斯的街景正在改變。在街角咖啡館外、辦公大樓下，人行道常常被一整排機車占據，成為日常。

雖然市政府規定，機車應與汽車一樣停放於指定區域，部分地區也設立機車專用停車格，但現實中，人行道逐漸變成「灰色地帶」。騎士們依靠實戰經驗摸索出一套規則：沒有被開罰單或被拖吊過的地方，就是可以停車的地方。

阿根廷機車騎士以男性為多數，女性身影仍然稀少。布宜諾斯艾利斯街頭，女騎士瓊阿娜（Joana，左前）專注確認外送平台下一筆訂單，為生計持續奔走。（中央社）

對騎士而言，少繞點路、停得方便，是多年累積的城市生存智慧；但對市民來說，這種「騎士邏輯」有時卻成了新的壓力來源。

一位住在市中心的上班族無奈地說，上下班經常要注意人行道的機車，有次還差點被騎上人行道的外送員撞到。也有居民感嘆，人行道變成「不是人走的」。

城市空間有限，執法與設計尚未跟上機車族的成長速度。布宜諾斯艾利斯的街頭，正面臨著新的空間壓力與治理課題。

騎機車的人多了，機車搶案也成為日益嚴重的問題。新聞畫面一再播出類似場景：路人走在街頭，一輛雙載機車突然衝出，搶奪手機或包包後迅速逃逸，過程往往不到五秒。這不是電影，而是真實上演的街頭事件。

儘管媒體畫面常聚焦於機車搶案，但對多數騎機車為生的人而言，他們既是交通主角之一，也是治安風險受害者。

在以打檔機車為主流的阿根廷街頭，速克達相對少見，許多騎士認為它僅適合路況良好的城市使用。圖中騎士所騎乘的，正是一輛光陽速克達，格外顯眼。（中央社）

不怕塞車 最怕機車被搶

街訪中，遇到的幾乎都是男性騎士，年齡橫跨25至50歲。他們說，最怕的不是下雨或塞車，而是機車被搶走。

唯一遇到的女性機車騎士瓊阿娜（Joana）臉上掛著愁容說：「我騎了四年，被搶過兩次。」

正因如此，不少阿根廷騎士開始組織自救網路。他們透過通訊應用程式WhatsApp群組分享哪條路最危險、哪個路口剛發生搶案、哪裡有警方臨檢。不只是資訊交流，當有人在群組喊出「被搶了！」常常能瞬間召集數名騎士追車、幫忙報警。

機車大量出現，除了反映努力開源節流，也對城市規畫提出新的挑戰：人行道與馬路的界線逐漸模糊，公共空間的使用權誰來界定？城市治理如何應對機車族的移動模式？