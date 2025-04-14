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NBA詹皇「芭比娃娃」 官方價75元 網上炒到150元

記者曾思儒／即時報導
NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯變身芭比娃娃。(取材自X平台)
NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯變身芭比娃娃。(取材自X平台)

NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）再度締造歷史，他加入芭比世界，成為美泰兒公司的最新的男性娃娃，寫下男性運動員先例，官方售價將是75美元。

詹姆斯還沒針對自己的娃娃作出評論，不過這款穿著藍色夾克、黑色上衣的娃娃成為「小皇帝」最特別的跨界合作，也讓他加入網球名將大威廉絲（Venus Williams）、大坂直美（Naomi Osaka）等女性運動員，擁有專屬自己的娃娃。

美泰兒芭比娃娃高級副總經理伯傑(Krista Berger)表示：「我們很高興能為粉絲帶來肯(男性娃娃)的全新形象。」她說，這款娃娃是對「詹姆斯作為榜樣」的致敬，讚揚他能夠跨越文化，為下一代樹立「正面典範」。

詹姆斯娃娃的造型與芭比娃娃的男朋友肯肯尼相似。美泰兒公司推出了一系列女性職業運動員芭比娃娃。

詹姆斯娃娃的預售價75美元，不過拍賣網上已經超過150美元。

詹姆斯如今已征戰NBA第22個賽季，年逾40歲的他仍然是聯盟的標誌性人物之一，也是最具影響力的人物之一。這位湖人球星本賽季一直在與傷病作鬥爭，但他仍然是球隊中最優秀的球員。

電影「Barbie芭比」前年上映，成2023年票房冠軍，全球票房賣破14億美元，讓全球再度刮起「粉紅風暴」；詹姆斯娃娃的發布也寫下另項里程碑，不但是少數的黑人娃娃，且是第一個男性運動員，成詹姆斯重要地位的一個象徵。

NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯變身芭比娃娃。(取材自X平台)
NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯變身芭比娃娃。(取材自X平台)
大威廉絲也擁有專屬自己的娃娃。(美聯社資料照片)
大威廉絲也擁有專屬自己的娃娃。(美聯社資料照片)
NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯變身芭比娃娃。(取材自X平台)
NBA湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯變身芭比娃娃。(取材自X平台)

芭比 湖人 NBA

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