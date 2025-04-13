泰國餐廳「擠欄杆」給5等級折扣最高20% 挨批身形歧視

泰國清邁著名食肆Chiang Mai Breakfast World推「以身型提供折扣」，有遊客嘗試挑戰穿過85折及9折的空間。(取材自Instagram)

位於清邁泰國 的餐廳「Chiang Mai Breakfast World」推出一項特殊挑戰，顧客若能擠過一組狹窄的金屬欄杆，就能獲得最高達20%的用餐折扣，該挑戰設有五個等級，欄杆之間的間距逐級縮小，這種另類折扣方式惹來批評。

綜合報導，清邁食肆Chiang Mai Breakfast World以豐富的早午餐馳名，在旅遊網站TripAdvisor數以千計的旅客評分中，獲4.5星好評。這家餐廳在門外豎立多條柱子，上面掛有不同顏色，並寫有「8折」、「85折」、「9折」、「95折」及「抱歉，正價」的類別告示牌，順利通過較寬等級的顧客可獲得5%至15%的折扣；若無法通過任何一關，則只能看到寫著「抱歉，正價」的標語。

影片中，一名男子嘗試穿過極為狹窄「85折」空間，失敗後轉戰「9折」，他的朋友笑稱如果他卡住了怎麼辦？」，最終他幾經辛苦突破「95折」，並表示總比沒有好。

該活動於4月6日被一對英國旅遊部落客拍攝並上傳至Instagram後迅速爆紅，其中一位部落客Amina在影片說明中寫道：「你會選哪一個欄杆挑戰？」該影片至今已累積超過5.8萬個讚與2000多則留言。

影片引發大量網友討論與爭議，很多人批評餐廳作法歧視 身形較健碩的人，揚言不會為了賠上自己的尊嚴而光顧它。也有網民大讚這個折扣制度是天才，認為應該要拓展至所有餐廳。

不過，片段曝光後，店家已經移除有關告示牌。