政爭4個月…尹錫悅終下台 南韓危機仍難解

南韓民眾聚集在憲法法院附近歡慶總統尹錫悅確定遭彈劾。（路透）

南韓 朝野因為4個月的政爭，大家都筋疲力盡，知道南韓需要政治穩定，來應付來自美國的25%關稅重擊。

南韓憲法法院日前已經宣判，尹錫悅 罷免案成立，即刻免職，執政黨代理黨魁權寧世表示接受判決，並向國民致歉，代總統韓悳洙則強調，切實做好下屆大選相關工作，支持下屆政府順利成立。

這並不是憲法法院有崇高的權威，一槌定音，而是南韓朝野因為4個月的政爭，大家都筋疲力盡，知道南韓需要政治穩定，來應付來自美國的25%關稅重擊，也需要盡快恢復總統職位的正當性。

在此之前，由於憲法法院遲遲未做出判決，朝野對立嚴重，在野黨指責代總統不任命新法官，是陰謀讓兩位進步派法官任期終止，憲法法院判決難產，預備再次罷免韓悳洙，執政黨則以煽動內亂罪告發民主黨全體議員，要求政府違憲解散在野黨，而各大都市，支持尹錫悅與要求尹錫悅下台的示威，動輒十幾萬人，社會對立，相激相盪，愈演愈烈。

執政黨 呼籲社會和解

很多人擔心即使宣判，也無法像過去盧武鉉、朴槿惠兩位前總統彈劾宣判後一樣，政爭立止，所幸這次彈劾案證據確鑿，8名法官雖各有政治傾向，結果全員同意罷免尹錫悅，而權寧世也呼籲民眾保持冷靜，避免暴力與極端行為，攜手守護社會的和平與秩序，停止一切煽動分裂和矛盾的行為。

執政黨的呼籲是很重要的，因為有10萬名支持尹錫悅的群眾聚集在總統寓所前，有人挑撥，很可能釀成流血衝突，尹錫悅停職後，60天內將改選，政治的輪軸開始轉動，不再停留在過去的對立。作為南韓兩大黨之一，保守派必須考慮未來的勝選，不能硬幹。

在野黨 爭取中間選民

尹錫悅停職之後，將面臨刑事內亂起訴，最高可判處無期徒刑，最有可能選上總統的是反對黨共同民主黨的李在明 ，他在上一屆總統選舉中，以不到1%的得票率差距敗給尹錫悅，現在終於輪到他了。

李在明有勝算，是因為在野黨團結，執政黨分裂，以南韓政治勢力三成保守、三成進步、四成中間來看，執政黨居於劣勢，但南韓政治兩個月是很長的時間，李在明未必有十足把握當選，近日民調都顯示，投票意向未定的比率超過李在明的支持率，顯示中間選民對政治現狀失望，而他們正是朝野拉攏的目標。

李在明 親企業盼出線

南韓經濟近日遭到內外危機，在對待財閥的態度上，進步派過去主張嚴查政企勾結、嚴打官商腐敗，而保守派則強調財閥對南韓經濟的貢獻，李在明近來對企業頻頻示好，3月下旬，他高調與三星電子會長李在鎔會晤時表示，「企業好，國家才好；三星好，三星的投資者才好」，試圖改變為親企業、親市場的形象。

在外交上，他同樣身段柔軟，近日接受訪問時強調，會維持日韓聯盟，這是美國對他不放心的兩處之一，另一則是與中國大陸的關係。

南韓憲法法院8名法官一致通過總統尹錫悅（前）彈劾案，即刻免職。（路透）

美中韓 關係詭譎多變

南韓夾在美中兩大強權間，外交處境向來艱辛。韓美除了有共同防衛條約，還有3萬駐軍，但自從尹錫悅宣布戒嚴不成，被停職彈劾後，美國新總統川普，並未對南韓表示過同情，期間支持尹錫悅的群眾，多次訴諸司法不公，要求川普秉持同理心介入，但川普卻毫無反應，反倒是幾次在公開場合，提及與朝鮮領導人金正恩的好交情。

3個月來，美國部長級官員全部迴避南韓，近期國防部長赫塞斯訪問菲律賓與日本，偏偏跳過南韓，這是典型的「掠過南韓」(Korea Passing)，世界格局劇變，南韓偏偏在關鍵時刻缺席。

反倒是中韓關係頗有互動，其中包括在亞洲冬季運動會開幕式前，國家主席習近平與南韓進步派國會議長禹元植會面，表示正在認真考慮出席今年10月在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會；而外長王毅也在東京與南韓外長趙兌烈會晤，強調「無論南韓內局勢如何變化，我們都始終堅持中韓睦鄰友好」。

北京之所以刻意拉攏，當然是希望藉趁美國疏遠之際，加強中韓關係，但也在防止南韓政潮中的反中情緒繼續擴散；尹錫悅遭到彈劾後，不少他的支持者認為是中國在幕後操縱南韓政局，狂熱分子高喊「滅共」口號，當地的中國與台灣學生與觀光客們，出門在外不敢說中文，怕遭受攻擊。

現在被認為親中的李在明可能出線，當然讓北京暗暗叫好，可是卻讓華府開始擔心。如何安撫川普政府，會是李在明最大的挑戰。