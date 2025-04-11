原估價90萬高 「E.T.外星人」3英尺模型 拍賣未售出
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中央廣播電台引述法新社報導，蘇富比拍賣公司(Sotheby's) 日前表示，為廣受喜愛的電影「E.T.外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)創作的原始模型之一，在進行拍賣後未能找到買家。
這個大約1公尺的作品，是好萊䲧導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg) 1982年經典電影中所使用的3個模型之一，是電影「衣櫥場景」中藏身在許多填充玩具裡的那個E.T.。
這個E.T.模型是義大利特效大師藍巴迪(Carlo Rambaldi)的收藏，他曾三度榮獲奧斯卡獎(Oscar)，其中一次就是憑藉「E.T.」獲獎。當年史匹柏特別指示，ET的外觀必須連小朋友也會喜歡，讓習慣做恐怖特效的藍巴迪傷透了腦筋，最後才以家裡貓咪「奇卡」的五官比例為靈感，設計出眼睛大大、鼻子短短的特徵。
根據蘇富比的表單，這具模型高3英尺(91.4公分)。據指出，這個外星人模型能做出150種不同動作，像是皺眉或伸長脖子。
而這部電影對於很多人來說，不只是令人感動的回憶，劇中的小朋友和外星人建立友誼，也令人聯想到當時的歷史背景。蘇富比副主席哈頓表示，「要記得這部片是在冷戰期間拍攝的，當時我們很好奇鐵幕另一邊發生了什麼，所以藍巴迪花了很多時間，讓ET像個讓人共鳴的角色，也能夠表現同理心。」
雖然原本預估的拍賣價將在60萬到90萬美元之間，但一名蘇富比發言人表示，「這個E.T.模型恐怕無法立刻在拍賣中找到買家」。
「E.T.外星人」拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，2022年在美國的朱力安拍賣公司(Julien's Auctions)曾以256萬美元的價格落槌。
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