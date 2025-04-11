我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

原估價90萬高 「E.T.外星人」3英尺模型 拍賣未售出

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「E.T.外星人」創作的一個原始模型。(歐新社)
電影「E.T.外星人」創作的一個原始模型。(歐新社)

中央廣播電台引述法新社報導，蘇富比拍賣公司(Sotheby's) 日前表示，為廣受喜愛的電影「E.T.外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)創作的原始模型之一，在進行拍賣後未能找到買家。

這個大約1公尺的作品，是好萊䲧導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg) 1982年經典電影中所使用的3個模型之一，是電影「衣櫥場景」中藏身在許多填充玩具裡的那個E.T.。

這個E.T.模型是義大利特效大師藍巴迪(Carlo Rambaldi)的收藏，他曾三度榮獲奧斯卡獎(Oscar)，其中一次就是憑藉「E.T.」獲獎。當年史匹柏特別指示，ET的外觀必須連小朋友也會喜歡，讓習慣做恐怖特效的藍巴迪傷透了腦筋，最後才以家裡貓咪「奇卡」的五官比例為靈感，設計出眼睛大大、鼻子短短的特徵。

根據蘇富比的表單，這具模型高3英尺(91.4公分)。據指出，這個外星人模型能做出150種不同動作，像是皺眉或伸長脖子。

而這部電影對於很多人來說，不只是令人感動的回憶，劇中的小朋友和外星人建立友誼，也令人聯想到當時的歷史背景。蘇富比副主席哈頓表示，「要記得這部片是在冷戰期間拍攝的，當時我們很好奇鐵幕另一邊發生了什麼，所以藍巴迪花了很多時間，讓ET像個讓人共鳴的角色，也能夠表現同理心。」

雖然原本預估的拍賣價將在60萬到90萬美元之間，但一名蘇富比發言人表示，「這個E.T.模型恐怕無法立刻在拍賣中找到買家」。

「E.T.外星人」拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，2022年在美國的朱力安拍賣公司(Julien's Auctions)曾以256萬美元的價格落槌。

「ET外星人」電影海報。(取材自維基百科)
「ET外星人」電影海報。(取材自維基百科)

拍賣 奧斯卡獎 義大利

上一則

愛吃到寫進遺囑 英男死後躺這牌子的「巧克力棒造型棺材」

下一則

爭取美較低關稅 越南準備打擊中國貨洗產地

延伸閱讀

1.57億 「麥塊電影」奪北美周末票房冠軍

1.57億 「麥塊電影」奪北美周末票房冠軍
再做一任「不是玩笑」 川普要動第22修正案須過好幾關

再做一任「不是玩笑」 川普要動第22修正案須過好幾關
聯想邁創業5.0時代 聚焦混合式AI

聯想邁創業5.0時代 聚焦混合式AI
馬斯克的xAI斥資450億美元收購X 路透：有助AI模型Grok發展

馬斯克的xAI斥資450億美元收購X 路透：有助AI模型Grok發展

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。(歐新社)

臨陣喊卡 歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝原因

2025-04-10 08:40
一般消費者可能很快就要為某些食品雜貨支付更高的價格。美聯社

快看世界／關稅來了 這11種日常食品會漲價

2025-04-03 15:54

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故