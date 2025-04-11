行員白天當農夫 日本銀行這1原因種「夏季草莓」

日本地方銀行挑戰夏季種草莓；草莓示意圖。(本報資料照片)

根據日媒「テレ朝 News」報導，位於千葉市的一家地方銀行「千葉興業銀行」成立了一座觀光 草莓農園，成為日本 首例由地方銀行經營的農場。該農園由銀行的子公司負責經營，占地1萬2000平方公尺，有兩座農業用溫室，並由四名資深銀行職員親自參與栽培。他們白天是農夫，太陽下山後則回到銀行行員身分。

該銀行長期以來專注於當地中小企業的融資業務，但面對人口減少導致區域經濟萎縮，銀行決定拓展非金融業務。該行行長表示，他們希望透過這類創新嘗試，不僅為銀行開闢新業務，也能回饋地方社會。值得注意的是，草莓農園的主要目的並非賺取農業收益，而是進行「夏季草莓栽培」的實驗，研究如何透過先進設施控制溫度，讓草莓在炎熱的夏季也能收成。

農園內種了包括「紅臉頰」（紅ほっぺ）在內的五種草莓，這些草莓以鮮紅色澤與濃郁的酸甜風味著稱。此外，農場也測試最先進的溫控技術，例如自動冷暖氣系統，以確保草莓能在最佳環境中生長。未來，千葉興業銀行計畫將這些種植技術分享給當地企業，協助研發地方特色商品，甚至協助品牌行銷與產品諮詢等。

千葉興業銀行的這項創舉，展現了金融業突破傳統包袱、積極面對地區經濟變化的決心。透過跨界經營，他們不僅為自身業務找到新方向，也為當地企業提供技術協助，開創銀行與產業合作的新契機。