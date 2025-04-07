我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

南加男子未下單卻連收50包裹？你猜亞馬遜怎回答

粉絲陷低潮…日本第1男公關羅蘭1句話勉勵 吸讚破萬

聯合新聞網／綜合報導
日本「第一男公關」羅蘭常以金句散發正能量。（本報資料照片）
日本「第一男公關」羅蘭常以金句散發正能量。（本報資料照片）

日本有著「第一男公關」稱號、在男公關界收入無人能敵，同時也是一名企業家兼藝人的羅蘭（Roland），據日媒「LASISA」報導，近日他在社群平台X上，對一位匿名網友的低潮留言做出回應，立刻獲得超過10萬次按讚，引發熱烈討論。

該網友在留言中表示，自己20年來沒有持續努力過任何事，學業和打工都半途而廢，現在成為尼特族(NEET，全稱Not in Education, Employment or Training，指不安排就學、不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人)，甚至因為厭惡自己而產生輕生念頭。面對這樣的求助，羅蘭以簡單的一句話回應：「至少，你已經活在這世界20年，應該好好誇獎一下自己。」這句話不僅肯定了對方的存在，也鼓勵他學會接納自己，讓許多網友深受感動。羅蘭一向以正面積極的思維著稱，他的這段金句，再次展現了他獨特的勵志風格。

不少粉絲紛紛回應：「這句話真是直擊內心」、「活著本身就是一件了不起的事」、「他總是能把話說得如此正面，簡直是語言魔術師」。也有網友分享自身經歷，提到即使沒賺大錢、過著簡單的生活，但只要能享受日常的小確幸，去錢湯的浴池裡泡個熱水澡，都能感受到幸福。

4月在日本是一個新年度的開始，無論是新入學、職場新鮮人，或是剛轉換工作的上班族，當對未來感到迷惘時，也許可以回想羅蘭的這句話，「你已經努力活了這麼久，請好好誇獎自己。」這份溫暖的肯定，或許能成為撐下去的力量。

日本「第一男公關」羅蘭在社群媒體，寫下「「至少你已經活在這世界20年，應該好好誇...
日本「第一男公關」羅蘭在社群媒體，寫下「「至少你已經活在這世界20年，應該好好誇獎一下自己。」鼓勵低潮粉絲。（取材自Ｘ平台）

日本

上一則

韓聯社：南韓預計6月3日舉行總統大選 8日國務會議敲定

下一則

老被問為何不結婚？日本61歲漫畫家這樣回 網友狂認同

延伸閱讀

川普宣布對等關稅 加日越星馬各國反應一次看

川普宣布對等關稅 加日越星馬各國反應一次看
憂美國課高關稅 日媒：日進口美製家電是談判籌碼

憂美國課高關稅 日媒：日進口美製家電是談判籌碼
日本宮崎縣外海規模6.0地震 幸未發生海嘯

日本宮崎縣外海規模6.0地震 幸未發生海嘯
日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
緬甸28日發生規模7.7強震，導致泰國曼谷興建中的1棟高樓倒塌。圖為搜救人員30日在現場搜救。歐新社

曼谷大樓強震震垮 部分鋼材不符規定疑來自中資工廠

2025-03-31 12:02
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

川普才說對普亭很生氣 俄羅斯火速回應了

2025-03-31 22:26
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆