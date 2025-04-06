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澳洲科學宅男網購「鈽」 違反核武禁擴條約 下場曝光

聯合新聞網
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澳洲一名「科學宅男」為蒐集元素表私自訂購鈽，觸犯《核武禁擴條約》，恐怕要面臨最高10年監禁；示意圖。（圖／123RF）
澳洲一名「科學宅男」為蒐集元素表私自訂購鈽，觸犯《核武禁擴條約》，恐怕要面臨最高10年監禁；示意圖。（圖／123RF）

澳洲一名「科學宅男」為了蒐集元素週期表上的所有元素，在網路上購買了「鈽」。由於鈽是一種放射性物質，男子意外觸法，恐怕要面臨最高10年監禁。

據《衛報》（The Guardian）報導，涉案男子是24歲的利登（Emmanuel Lidden）。他一直以來都是個科學迷，為了想蒐集元素週期表上的所有元素，在2023年8月，於美國科學網站購買了鈽並寄到爸媽家裡。

澳洲邊境執法局（ABF）得知消息後，立刻安排官員、消防隊、警察、護理人員等到場處理包裹。由於鈽能夠用來製造核燃料或核武原料，國際間對於鈽的買賣、運輸與持有，都有極為嚴格的規範。利登沒有經過政府授權，就從美國進口鈽，違反了《核武禁擴條約》。

《核武禁擴條約》是一項國際條約，為了防止核武技術被使用，全球有191個國家簽約成為締約國，澳洲便是其中之一。

利登的律師薩頓（John Sutton）表示，利登是個「無辜的收藏家」和「科學迷」，並無任何惡意或製造核武器的企圖。他認為利登的包裹上直接清楚寫了自己的名字和地址，可以證明他並沒有隱瞞購買的意圖。他強調，利登的行為純粹出於無知，並非出於惡意。

然而，檢察官認為，以收藏家或科學迷為由購買鈽，依然是不恰當的行為。檢察官指出，收藏家為了蒐集而購買非法物質，可能會創造出「不應存在的市場」。

利登承認違反《核武禁擴條約》，雖然還沒被定罪，但他的生活已經受到嚴重影響。他本來已經是火車實習司機，有大好前程，但在這次事件發生以後，已經遭到解雇，只能到速食店做漢堡。若利登罪名成立，最高將可能判處10年有期徒刑。

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