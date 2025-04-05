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日本小學導師誤發全班成績給家長 校方道歉2措施補救

聯合新聞網
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北海道一所小學發生個資外洩事件，一名四年級班導誤將全班33名學生的學期成績寄給所有家長，校方緊急善後處理；示意圖。（圖／123RF）
北海道一所小學發生個資外洩事件，一名四年級班導誤將全班33名學生的學期成績寄給所有家長，校方緊急善後處理；示意圖。（圖／123RF）

根據日媒「HTB news」報導，北海道一所小學近日發生一起個資誤發事件。一名四年級班導原本打算透過電子郵件向家長發送下周課表，卻誤將全班33名學生的學期成績寄出。該錯誤於晚間7點多發生，隨後因家長發現並回報學校才曝光。此事引發家長關切，校方緊急展開善後處理。

學校在確認疏失後，立即以電子郵件與電話聯繫每位家長，表達歉意並要求刪除錯誤郵件。此外，為平息家長的不安，校方於隔日下午4點召開緊急說明會，說明事件經過，並承諾會加強防範類似情況再次發生。學校表示，未來將強化資訊安全管理，並提供學生必要的心理輔導，以減少這次事件對學童的影響。

事件曝光後，在網路上引發廣泛討論。一些網友認為，這起事件反映出學校數位化管理的漏洞，尤其是教師必須同時處理成績與通知家長，可能導致類似錯誤頻繁發生。有意見指出，學校應該將成績管理的電腦與對外通訊的設備完全分開，甚至應禁止成績處理的電腦連上網路，以杜絕類似失誤。也有人建議，應該讓聯絡的工作由專門的行政人員處理，而非由班導師兼任，以降低人為錯誤風險。

另外，也有部分網友對於學校的失誤被公開討論感到憂心。他們認為，過度關注教師的錯誤，可能會對當事人以及受影響的學生與家長造成二次傷害，甚至導致個人隱私進一步遭受侵犯。雖然資訊安全管理確實應該改進，但網路輿論對於相關人員的指責，可能會讓整起事件變得更加複雜。

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