「我被尹錫悅附身」…韓網湧現戒嚴小說 情節魔幻吸睛
南韓總統尹錫悅的彈劾案宣判在即，案件意外的成為南韓網路小說平台munpia上的熱門題材，相關的網路小說如雨後春筍般湧現，內容更是結合了附身、輪迴、轉世等奇幻又吸睛的情節，引人注目。但同時間，也有人抨擊這些作品只是為了吸引點擊率，是流行文化下的產物，不算是真正的網路小說。
據韓聯社報導，自2024年底開始，涉及戒嚴、彈劾等時事的作品便在網路小說平台上陸續出現。
在南韓大型網路小說平台Munpia上，作品「彈劾2025」自2024年12月8日推出，如今已經連載至第17話，作品簡介形容是一部「另類的歷史小說」，內容作品講述曾擔任檢察官的總統「尹義亨」，為阻止國會針對其伴侶的調查行動而宣布戒嚴，進而遭到彈劾的故事。
在「彈劾2025」第一集的場景中，法務部長官對總統表示「討論一下緊急戒嚴吧」的發言，並小心翼翼地表示，「總統先生，現在的情況好像還沒有達到宣布緊急戒嚴的程度。北韓的發言和平時沒什麼兩樣」，小說中的總統反駁道「我可以自行判斷」，可以看出，是以尹錫悅事件作為背景進行創作。
報導指出，平台上也有把戒嚴、彈劾與流行的「附身、轉世」情節相結合的作品，像是「我被彈劾邊緣的總統附身了」，講述一名公民在參加敦促彈劾集會途中遭遇車禍，然後在彈劾前一天，睜開眼便發現自己變成了總統。
另一部作品「我成為面臨彈劾危險的總統」也是類似題材，內容為一名反對派政治人物在總統被彈劾前一週，發現自己被總統附身。
此外還有以第一人視角描述戒嚴、講述總統複雜心理的網路小說作品，又有結合轉世題材的小說，「回來了卻被戒嚴了」講述一位戰勝地獄、達到「最高級」的男主角，時隔999萬9999年後回到故鄉南韓，卻發現總統已經宣布戒嚴的故事。
一位現任網路小說作家向韓聯社稱，「網路小說的主要目的就是刺激讀者神經，讓他們的視線無法離開故事情節。戒嚴是一個非常有吸引力的題材。」他預計只要有一部作品獲得巨大成功，未來就會有更大量類似作品湧現。
另有不願透露姓名的大學教授則批評這些小說只是利用社會話題吸引注意力，但很多都不合格，「網路小說要連載150集以上，讀者數量不斷增加，並成為收費服務，才算合格的網路小說。」
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