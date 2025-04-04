「我被尹錫悅附身」…韓網湧現戒嚴小說 情節魔幻吸睛

尹錫悅（左）戒嚴事件，成南韓網路小說熱門題材。(路透)

南韓 總統尹錫悅的彈劾 案宣判在即，案件意外的成為南韓網路小說平台munpia上的熱門題材，相關的網路小說如雨後春筍般湧現，內容更是結合了附身、輪迴、轉世等奇幻又吸睛的情節，引人注目。但同時間，也有人抨擊這些作品只是為了吸引點擊率，是流行文化下的產物，不算是真正的網路小說。

據韓聯社報導，自2024年底開始，涉及戒嚴 、彈劾等時事的作品便在網路小說平台上陸續出現。

在南韓大型網路小說平台Munpia上，作品「彈劾2025」自2024年12月8日推出，如今已經連載至第17話，作品簡介形容是一部「另類的歷史小說」，內容作品講述曾擔任檢察官的總統「尹義亨」，為阻止國會針對其伴侶的調查行動而宣布戒嚴，進而遭到彈劾的故事。

在「彈劾2025」第一集的場景中，法務部長官對總統表示「討論一下緊急戒嚴吧」的發言，並小心翼翼地表示，「總統先生，現在的情況好像還沒有達到宣布緊急戒嚴的程度。北韓的發言和平時沒什麼兩樣」，小說中的總統反駁道「我可以自行判斷」，可以看出，是以尹錫悅事件作為背景進行創作。

報導指出，平台上也有把戒嚴、彈劾與流行的「附身、轉世」情節相結合的作品，像是「我被彈劾邊緣的總統附身了」，講述一名公民在參加敦促彈劾集會途中遭遇車禍，然後在彈劾前一天，睜開眼便發現自己變成了總統。

另一部作品「我成為面臨彈劾危險的總統」也是類似題材，內容為一名反對派政治人物在總統被彈劾前一週，發現自己被總統附身。

此外還有以第一人視角描述戒嚴、講述總統複雜心理的網路小說作品，又有結合轉世題材的小說，「回來了卻被戒嚴了」講述一位戰勝地獄、達到「最高級」的男主角，時隔999萬9999年後回到故鄉南韓，卻發現總統已經宣布戒嚴的故事。

一位現任網路小說作家向韓聯社稱，「網路小說的主要目的就是刺激讀者神經，讓他們的視線無法離開故事情節。戒嚴是一個非常有吸引力的題材。」他預計只要有一部作品獲得巨大成功，未來就會有更大量類似作品湧現。