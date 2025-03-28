自嘲「美女與野獸」印度健美新娘 穿婚紗秀二頭肌暴紅

普魯肖坦的婚紗照展現女性的「力量美」。（取材自Instagram）

印度 一名健美運動員與相戀多年的男友結婚，她在IG上分享了自己的婚禮影片，沒想到卻意外暴紅。

媒體報導，普魯肖坦 (Chitra Purushotham) 是曾參加多次健美比賽得獎的健美運動員，她在日前與相戀多年的健身教練男友步入禮堂，她開心地和粉絲們分享當天的影片。

影片中她身穿優雅的黃藍色紗麗，也像傳統印度新娘一樣，戴上頭飾、耳環和手鐲等金飾，並大秀自己強健的二頭肌，將她對健身的熱情與傳統完美地融合在一起，重新定義了新娘時尚。

她在Instagram上分享影片，並寫下：「心態決定一切。」沒想到意外暴紅，截自目前為止已超過700萬次觀看。

而普魯肖坦分享的另一段幕後花絮影片也引起了廣泛關注，那是在她步上紅毯前拍攝的，在影片中，她一邊面帶微笑，化妝師一邊為她的裝扮做準備。

貼文中她幽默的寫下「美女與野獸」，凸顯了她擁有身為新娘的優雅，但也有如猛獸般強健的體魄，形成有趣的對比。