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問ChatGPT我是誰？系統亂回挪威男「你謀殺2兒」氣投訴

編譯徐榆涵／即時報導
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挪威男子詢問ChatGPT個人資訊，結果遭到已讀亂回，憤而向挪威資料保護局提出投訴。（路透）
挪威男子詢問ChatGPT個人資訊，結果遭到已讀亂回，憤而向挪威資料保護局提出投訴。（路透）

挪威一名男子日前向人工智慧聊天機器人ChatGPT詢問自己的資訊時，竟被回應他因謀殺自己2名孩子而遭到定罪，讓男子憤而向挪威資料保護局提出投訴。

衛報報導，霍爾曼（Arve Hjalmar Holmen）是來自挪威特隆赫姆的市民，在挪威沒有公開資料，他向ChatGPT詢問自己的資訊時，得到的回覆竟是他謀殺了自己2名兒子。

ChatGPT的回應指出，「霍爾曼因為一起悲劇事件而受到關注的挪威人。他是2名年幼男孩的父親，年齡分別是7歲和10歲，2020年12月，他們於挪威特隆赫姆家附近池塘中被發現死亡。」並指該案件震驚全國，霍爾曼因謀殺2名孩子而被判處21年監禁。

然而，雖然回覆內容是虛構的，但霍爾曼孩子的數量、性別以及他的家鄉都是正確資訊，表明ChatGPT確實掌握部分他的資料。

代表霍爾曼向挪威資料保護局提出投訴的數位權利組織Noyb稱，ChatGPT給出的回覆具誹謗性，且違反歐洲的數據保護規則，要求其母公司OpenAI調整其模型，消除與霍爾曼關的不準確結果並支付罰款。

OpenAI發言人表示，將繼續尋求新方法來提高模型準確性，並減少錯誤資訊的產生。稱問題與ChatGPT某版本有關，該版本目前已強化線上搜尋的功能，進而提高回答時答案的準確度。

ChatGPT OpenAI 人工智慧

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