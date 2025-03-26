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芬蘭教育數位化30年 學生表現下滑 紙本教科書翻紅

聯合新聞網
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芬蘭推動數位化學習30多年，學生成績下滑，將逐步恢復使用紙本教科書。（路透）
芬蘭推動數位化學習30多年，學生成績下滑，將逐步恢復使用紙本教科書。（路透）

被視為「教育先進國」的芬蘭，曾積極推動數位化學習，甚至在中學普及電子教材。但根據日媒「讀賣新聞」報導，近年來隨著學生成績下滑及注意力下降等問題浮現，當地政府與學校開始重新評估政策，並逐步恢復使用紙本教科書。

芬蘭自1990年代起推行教育數位化，並在2000年開始的國際學習成就評估（PISA）中表現優異，在全球閱讀、數學及科學多領域曾名列前茅。但從2022年開始，芬蘭學生的PISA成績表現明顯下滑，排名跌至閱讀第14、數學第20、科學第9。教育部長坦言，教育體系無法完全適應快速數位化，必須重新檢視方向。

芬蘭小城里希馬基（Riihimäki）曾是教育數位化的先驅，當地中學約十年前開始推行「一人一台筆電」政策。但在2月下旬時，英語和數學等科目已重新採用傳統教科書與筆記方式授課。一位14歲的學生表示，紙本比電子書更容易理解，學習效果較佳。該市教育長則指出，過去每周超過20小時的電腦學習，使學生專注力下降，情緒變得急躁，引發全國擔憂。在2023年底，該市也針對中學生、家長及教職員約2000人進行問卷調查，有七成家長和八成老師希望恢復紙本授課。

在2022年的PISA中取得三項第一的新加坡，也在2023年時決定不讓小學生使用電子設備，因擔心數位設備會影響孩子身心的發展。

芬蘭和新加坡的經驗顯示，教育數位化並非萬靈丹，過度依賴科技可能適得其反。隨著這些學校逐步恢復紙本教材，或許在數位與傳統學習方式間取得平衡，才能確保學生能獲得最佳學習效果。

新加坡 教育部

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