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泰國近千拳手齊跳拜師儀式 吸引遊客朝聖 創百萬商機

中央社／大城電
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第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園登場，近千名來自世界各地的泰拳習武者同時進行拜師儀式，紀念泰拳民間英雄克農東。（中央社）
第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園登場，近千名來自世界各地的泰拳習武者同時進行拜師儀式，紀念泰拳民間英雄克農東。（中央社）

近千名來自世界各地的泰拳愛好者日前齊聚歷史悠久的大城府，共同進行拜師儀式，向大師致敬。泰國政府希望打造泰拳經濟學，透過泰拳打響泰國武術知名度，並為帶來估計1.58億泰銖(約459.8萬美元)商機。

第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園（Ayutthaya Historical Park）瑪哈泰寺（Wat Mahathat）及蘭卡考寺（Wat Langkha Khao）登場，活動內容包括紋身工作坊、泰拳藝術展覽，泰拳訓練和示範和文化表演等。

第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡...
第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園登場，聚集泰國各地的泰拳愛好者。（中央社）

其中活動重點是傍晚的泰拳拜師儀式，每年的儀式，千名來自世界各地的泰拳選手們來到位於曼谷北邊的大城府，進行敬師儀式並齊跳拜師拳舞，向泰拳師傅表達敬意，並且向傳說中的泰拳民間英雄克農東（Khanom Tom）致敬。

根據歷史傳說，1767年緬甸貢榜王朝入侵大城，大城王朝遭滅，許多大城王朝的人成為奴隸，其中包括不少的泰拳拳師。1774年，緬甸國王在仰光舉辦一場盛大的佛教典禮，來自大城的克農東被安排和緬甸拳師比武，目的本來是要彰顯緬甸拳師的威武，沒想到克農東以一擋十，連續戰勝10個緬甸拳師，讓緬甸國王都敬佩不已。

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第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園登場，近千名來自世界各地的泰拳習武者同時進行拜師儀式，向泰拳大師們致敬。（中央社）

克農東並非泰拳的創始者，但經此一戰，克農東成為了泰拳的民間英雄，被奉為泰拳之父，不同的泰拳流派武館都會供奉克農東雕像。

泰國的泰拳手塔納彭（Tanapong Thongyan）對於今年可以參加儀式非常興奮也非常高興，他說這對泰拳習武者來說是非常重要的一天。

馬來西亞泰拳手阿塔猜（Athachai Saiprawat）今年23歲，已經學習泰拳15年的他曾經拿過東南亞運動會泰拳項目的銅牌，這是他第二次到大城府參加泰拳拜師儀式。他說，他除了學習更多的武術技巧之外，來到大城參加儀式，更重要的是學習文化層面的知識。

阿塔猜說，到了大城他可以更深入了解泰拳的細節，更了解大城的歷史和文化遺產，在這裡也可以認識到更多大師，幸運的話還可以拜在大師門下。

第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡...
第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園登場，現場設有刺青工作坊，讓泰拳習武者可以刺上喜歡的圖案。（中央社）

泰國政府將發展軟實力做為國家20年戰略計畫的一部分，將食物、電影、時尚、泰拳及節慶視為泰國軟實力的代表，泰拳更是泰國政府近來力推的重點項目，希望讓泰拳成為世界知名的頂級武術，並擬申請泰拳成為聯合國非物質文化遺產。

泰國政府預估今年會吸引約上千位位來自世界各地的泰拳愛好者參與這場盛會，海外參與者多數來自是歐洲和南美洲，泰國政府也估計這場活動可以為泰國帶來1.58億泰銖的經濟收入。

第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡...
第17屆世界泰拳拜師儀式（Wai Kru Muay Thai）日前在大城歷史遺跡公園登場，近千名來自世界各地的泰拳習武者敬拜泰拳大師，獲得頭上象徵不同等級的頭飾蒙空（Mongkon）。（中央社）

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