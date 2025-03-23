日本大學畢典 學生變裝扮宮崎峻 租武道館像辦演唱會

日本新會計年度從4月開始，學校大多3月舉行畢業典禮，很多大學3月下旬舉行，可看到穿和服的畢業生在櫻花樹下拍照的場景；示意圖。（圖／123RF）

日本 新會計年度從4月開始，學校大多3月舉行畢業典禮，很多大學3月下旬舉行，可看到穿和服的畢業生在櫻花樹下拍照的場景。畢業歌有的浪漫、有的勵志，網路上還刊登排行榜。

日本的畢業典禮最早可追溯到1876年（明治9年）陸軍戶山學校的畢業典禮；翌年東京大學首度舉行畢業典禮，後來其他公立學校也開始舉行。

1982年日本全國小學統一於4月開學，3月成了舉行畢業典禮的月份。3月也是櫻花綻放的時節，畢業生喜歡拿著畢業證書在櫻花樹下拍照；3月底東京上野恩賜公園、千鳥淵一帶可看到此景。

在東京，學生人數較多的大學通常不在校內舉辦畢業典禮，而是租用大型設施，尤其是租用日本武道館舉行，如同知名歌手在此舉辦演唱會要排檔期。

今年3月17日起10天內，在此舉行畢業典禮的有東京電機、東京理科、帝京、專修、法政等8所大學。東京大學今年的畢業典禮於3月25日在安田講堂舉辦，分3個時段、不同科系畢業生進場。

京都大學講究自由學術風格，自1980年代以來讓學生「做自己」，在畢業典禮不用穿正式套裝，甚至可變裝（cosplay），每年約有1成畢業生變裝參加，變裝畢業典禮已成京大特色。2023年有京大學生變裝成烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy），經媒體報導後，烏克蘭高官還透過社群平台道賀。

2024年有京大學生變裝成動畫大師宮崎駿拿下第96屆奧斯卡金像獎最佳動畫片「蒼鷺與少年」宣傳海報上的鳥；也有學生變裝成宮崎駿，成為話題。今年是否有京大學生變裝成美國總統川普（Donald Trump）和澤倫斯基會談時的模樣，值得關注。

有的日本媒體會報導畢業歌排行榜，今年初一項調查顯示，前5名畢業歌依序是日本3人組搖滾樂團雷密歐羅曼（Remioromen）的「3月9日」、知名樂團生物股長的YELL、森山直太朗的「櫻花」、人氣天團GRe4N BOYZ（原名GReeeeN，2024年改為現名）的「遙遠」和「奇蹟」。

「3月9日」是雷密歐羅曼的藤卷亮太等3名成員，為共同友人的結婚紀念日而寫的祝福曲，2005年成為日劇「一公升的眼淚」插曲，後來成為多所小學、中學的畢業合唱曲。

「3月9日」的歌詞「思念乘著3月的風，到了春天櫻花花苞會持續綻放」、「湛藍的天空清澈凜冽，羊雲（絮狀雲）靜靜飄搖。等待花開的喜悅，如果能分享，那就是幸福」意境優美，備受年輕人喜愛。

「櫻花」一曲2003年推出後，每到春天就常聽到此曲的旋律，尤其曲中有一段唱出：「櫻花、櫻花，正燦爛綻放，知道它剎那凋零的宿命。再見了朋友，在各奔前程的那一刻，傳達那份不變的思念就是現在。」

日本的「螢之光」改編自蘇格蘭民謠「友誼萬歲」（Auld Lang Syne）。螢之光語出中文成語「映雪囊螢」，形容貧困少年苦學不倦。

歌詞「夏月囊螢，微光書明，冬日寒窗映雪，飽覽卷卷，日日月月，總感綿延不絕。光陰荏苒，不覺不知，恍悟白駒過隙，終至今日，將開杉門去與同窗話別」，可看出學生苦讀情況，但對現在常用手機或平板的學子而言，已少見飽覽卷卷的畫面。

螢之光於1881年（明治14年）成為日本小學歌唱教材，1895年又成日治時期台灣初等教育的歌唱教材。戰後在台灣，螢之光改為相同曲調、中文歌詞的「驪歌」。

日本還有一首發表於1884年的畢業歌「仰望師恩」，是明治（1868-1912年）、大正（1912-1926年）到昭和時代（1926-1989年）常被傳唱的畢業曲，有一說此曲也源自蘇格蘭民謠。

隨著時代演變，畢業歌排行榜也發生變化，日本從平成時代（1989年）起，「仰望師恩」漸漸不被用為畢業歌，主要是文言文詞句艱澀難懂，加上被認為校方不得強行要求學生要感謝師恩，所以在許多學校，這首畢業歌也已經「畢業」了。