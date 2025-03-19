從碧昂絲聽到雷鬼樂 英王歌單跨度大到被懷疑專人設計

英國王室推出「國王音樂室」，由英王查理三世介紹自己喜愛的歌曲清單。（視頻截圖）

英國前陣子慶祝大英國協日（Commonwealth Day），英國王室特地與Apple Music聯合推出「國王音樂室」（The King's Music Room），由英王查理三世 （King Charles III）介紹喜愛的歌曲清單，歌曲跨度從美國流行天后碧昂絲 （Beyonce）到新生代的英國歌姬蕾伊（Raye），甚至連澳洲 天后米諾（Kylie Minogue）及「雷鬼樂之父」牙買加傳奇歌手鮑勃馬利（Bob Marley）的作品都上榜。

香港01報導，查理三世在影片中介紹，這些歌曲都是他「特別想分享的、帶給我歡樂的歌」，稱在他更年輕的時候，每當播放這些歌，他「絕對不可能不站起來跳舞」。他還說，米諾的「The Loco-Motion」就是這樣一首歌，「讓我很難坐著不動」。

查理三世還稱讚，演唱「Love Me Again」的蕾伊是「英國音樂的偉大大使」，也向支持國王基金會（King's Trust）的碧昂絲致意。此外還有來自加拿大、印度和肯尼亞等許多大英國協國家的歌曲。

此外，1980年代紅極一時的美國歌手黛安娜羅絲（Diana Ross）的歌曲也在清單上，查理三世稱她的「Upside Down」是他 「特別喜歡」的歌曲之一。

不過，由於這份歌單時間、地理跨度實在太大，讓不少人懷疑是否真的出自英王之手。「衛報」的樂評人說：「這份清單不像是由非凡經歷所塑造的音樂旅程與個人品味，反而像是由委員會所設計。」