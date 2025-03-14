柏林罷工一周無人收垃圾 民眾幽默面對混亂市容

柏林街道隨處可見的橘色垃圾桶，由柏林城市清潔公司（BSR）設置並負責清運。罷工期間，垃圾不斷堆積，溢出桶外，散落街頭無人處理。(中央社)

柏林垃圾清運工人罷工 持續一周，住宅區與城市垃圾桶爆滿，部分街區可見散落一地的垃圾。然而面對市容陷入混亂，當地居民老神在在，提前準備減少垃圾量，甚至有遊客幽默表示，「這場面很符合柏林風格。」

柏林街頭隨處可見、畫有塗鴉與創意標語的橘色垃圾桶，被柏林人暱稱為「吃垃圾的小怪獸」，是維持市容整潔的要角。然而這個周末，它們已無力消化任何廢棄物，桶口堆滿垃圾，咖啡紙杯與外賣盒散落一地。

柏林城市清潔公司（BSR）3月11日開始罷工，直到今天結束，累積一整周無人清掃的垃圾，使市容陷入不尋常的混亂。

此次罷工響應德國 服務業工會（Ver.di）發起的抗爭行動，工會要求雇主提高薪資8%或至少每月增加350歐元（約382美元），並呼籲延長休假天數，以因應服務業勞工繁重的工作量。

具35年垃圾車駕駛資歷的BSR員工孟克（Uwe Münke），在罷工期間擔任糾察隊負責人，他接受柏林人報（Berliner Zeitung）採訪時說，罷工是因為「所有東西都變貴了，只有薪資沒上漲。」

孟克表示，這幾年工作量越來越繁重，尤其2019冠狀病毒疾病（Covid-19）後，一次性包裝垃圾大量增加，過去1天只要清掃1次的垃圾桶，現在必須清理3次。

此外，近年柏林推動「無車城市」，腳踏車道越來越多，垃圾車通行空間縮小，迫使駕駛員繞道作業，增加清運時間與工作壓力。

「許多社區為減少車輛進入所設立的防護柱，也讓我們經常無法通行。」他提到，垃圾車必須挨家挨戶停放，清晨5點開始工作，卻仍不時遇到不耐煩的腳踏車騎士與汽車車主，拍打車身、甚至朝垃圾車及掃雪車吐口水，埋清潔人員擋路、影響交通。

柏林住宅區通常設有專屬的大型垃圾桶，平時放置在後院內。罷工一周後，垃圾桶已爆滿，居民不得不將垃圾暫時堆放在桶外，靜待清運恢復。(中央社)

面對罷工，BSR主席奧托（Stephanie Otto）昨天向柏林市民說明，「BSR並未發動罷工，而是被罷工影響。」強調作為市政府轄下的公法機構，BSR高層無權決定薪資調整方案，市政雇主協會（VKA）才是勞資談判的主要對象。

奧托坦言，柏林部分地區垃圾堆積嚴重，甚至吸引了老鼠與野生動物，但在罷工結束前，BSR無法提前清運，只能等到下周正常收運日加派人手處理。

面對短暫陷入混亂的市容，多數柏林居民並未表現出強烈不滿。住在市中心米特區（Mitte）的施密特（Njana Schmidt）告訴中央社，「在德國，罷工通常會提前通知，所以我早早就準備好，不叫外賣、不網購，刻意減少垃圾製造量。」

來自鄰近城市萊比錫的遊客雷納德（Lennard）則以幽默的角度看待這場垃圾危機。他說，「歷經一周無人收拾的市容，反而有種荒誕的魅力。」恰符合本身就帶點混亂的「柏林風格」。