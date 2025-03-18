我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

印尼網紅要耶穌剪髮 涉褻瀆宗教下場變這樣

編譯中心╱綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印尼一名TikTok用戶，因要求耶穌剪短頭髮，被判處2年10個月監禁。（視頻截圖）
印尼一名TikTok用戶，因要求耶穌剪短頭髮，被判處2年10個月監禁。（視頻截圖）

印尼一名跨性別網紅因在社群媒體上直播說，「耶穌應該剪頭髮」，而遭控褻瀆宗教並被法院判處兩年徒刑；人權組織對該判決表示震驚，呼籲印尼政府不應使用侵犯言論自由的法律，懲罰在網路上發表評論的人。

印尼北蘇門答臘省棉蘭市地方法院日前判處跨性別網紅拉圖（Ratu Thalisa）2年10個月徒刑，可上訴。

主審法官烏卡亞特（Achmad Ukayat）表示，拉圖違反電子訊息和交易法（EIT），除需服刑，還得繳交1億印尼盾（約6095美元）的罰鍰，若未繳交將再增加三個月徒刑。

拉圖表示，她將考慮是否提出上訴。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，檢察官表示，拉圖去年10月2日在擁有44.2萬名粉絲的TikTok帳號上直播時，有網友指出，她的髮型應該要變得更像男生。拉圖隨後舉起耶穌的照片說，「你（耶穌）不應該看起來像女人，你應該剪掉頭髮，這樣你就會看起來像他（網友）的父親了」。

兩天後，有五個基督教團體向北蘇門答臘警方報案，指控拉圖發表仇恨言論且褻瀆神明。

國際特赦組織隨後發表聲明表示，「該判決侵犯拉圖的言論自由，令人震驚」，並呼籲印尼當局不應利用電子訊息和交易法懲罰在社群媒體上發表評論的人。

國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼說：「雖印尼應禁止含有煽動歧視或暴力的宗教仇恨言論，但拉圖的言論並未符合這一標準。」並補充，該判決凸顯電子訊息和交易法侵犯言論自由。

國際特赦組織印尼分會的數據指出，自2018年以來，印尼共有121人因褻瀆神明而被定罪。

去年一名網紅因在影片中詢問兒童，「什麼樣的動物可以讀古蘭經」，而被當局拘留，並被控褻瀆神明。

更早前，女網紅麗娜（Lina Mukherjee）2023年9月因拍攝唸誦伊斯蘭祈禱詞後再吃豬肉的影片，遭網友撻伐，並被判兩年有期徒刑。

2023年9月，一名穆斯林女性因發布一段在吃豬肉前念誦伊斯蘭語句的視頻而被判兩年...
2023年9月，一名穆斯林女性因發布一段在吃豬肉前念誦伊斯蘭語句的視頻而被判兩年監禁。（取材自Ｘ平台）

印尼 社群媒體 跨性別

上一則

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

延伸閱讀

今天是肥日或瘦日？

今天是肥日或瘦日？
灰燼之華（二三）

灰燼之華（二三）
傳蘋果投資10億美元 有望終結印尼iPhone 16禁售令

傳蘋果投資10億美元 有望終結印尼iPhone 16禁售令
俄國安高層見普拉伯沃 邀印尼參加軍事論壇

俄國安高層見普拉伯沃 邀印尼參加軍事論壇

熱門新聞

紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日在沙烏地阿拉伯吉達的王宮，會見沙國王儲穆罕默德。(美聯社)

烏克蘭同意停火30天協議 但澤倫斯基提出一條件

2025-03-11 18:05

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　