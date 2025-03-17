300多人擠1馬桶 印度航空被迫返航 12廁所壞11間原因曝
印度航空（Air India）證實，日前一架從美國芝加哥飛往印度首都德里的航班被迫掉頭返航，原因是乘客試圖在廁所內將塑膠袋、抹布和衣服沖下馬桶造成堵塞，最後機上12間廁所中有11間都無法使用，導致超過300名乘客僅能共用一間廁所。航班也因此在飛行5小時後，被迫在半空中折返，此事在社群媒體引發熱烈討論。
BBC報導，根據印度航空發布的聲明，這起事件發生於近日的AI 126航班，由一架波音777-300ER型飛機執飛，可搭載最多342名乘客，但當天AI 126飛行了數小時後折返，機內影像顯示機組員似乎正在解釋情況，乘客則擠在他們周圍，場面混亂。
報導指出，AI 126飛行約2小時後，機組人員通報，部分廁所「無法使用」，隨後發現商務艙和經濟艙的12間廁所已有8間無法使用，「導致機上所有人極度不適」。
印度航空在聲明中指出，在飛機已經飛越大西洋後，機長綜合考量，因為沒有馬桶可用，以及大多數歐洲機場有限制夜間營運的問題，決定為了「乘客的舒適和安全」掉頭返回芝加哥。
BBC查看飛航追蹤網站Flightradar24發現，AI 126在飛行約5個小時後，已抵達格陵蘭（Greenland）上空時才折返回芝加哥，整趟空中折返合計飛行10個小時。所有乘客和機組人員在芝加哥正常下機，並獲得住宿和其他航班選項。
印度航空表示，後來的調查發現，有人在飛機廁所「沖下塑膠袋、抹布和衣服，並且卡在管道內」，同時發布了幾張照片，可見到袋子裝有從廁所清理出來的垃圾。一張照片顯示，一名機組員握著一根排汙管，完全塞滿了看起來是碎布的東西。
航空專家馬丁（Mark Martin）向印度斯坦時報表示，儘管廁所堵住的情況並不少見，但所有廁所「只因為乘客犯錯」而壞掉，導致班機緊急折返，「幾乎不可能」發生。
不過，印度航空表示，先前曾發現有人將毯子、內衣和紙尿布等物品丟進機上馬桶，聲明指出，「我們藉此機會敦促乘客，僅將洗手間用於應有的用途」。
許多網友上「X平台」批評印度航空公司維護不善與機上缺乏衛生設施，一名網友寫道，「只有印度航空出現如此頻繁的事故，說真的，已發生的事情無可辯解。」但其他網友指出，航空公司不能對這種情況承擔責任，一名網友就表示，「當人們不遵守基本的旅行禮儀時，我們可以把所有責任推給印度航空和機組人員嗎？」
印度政黨濕婆神軍（Shiv Sena，UBT）的國會議員查圖維迪（Priyanka Chaturvedi）也對此事件批評，表示整起事件讓人感到「恥辱」。
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