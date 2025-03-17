300多人擠1馬桶 印度航空被迫返航 12廁所壞11間原因曝

印度航空一架從美國芝加哥飛往印度德里的航班，機上12間廁所有11間馬桶堵塞，在飛行5小時後被迫折返。（取材自Ｘ平台）

印度 航空（Air India）證實，日前一架從美國芝加哥 飛往印度首都德里的航班被迫掉頭返航，原因是乘客試圖在廁所內將塑膠袋、抹布和衣服沖下馬桶造成堵塞，最後機上12間廁所中有11間都無法使用，導致超過300名乘客僅能共用一間廁所。航班也因此在飛行5小時後，被迫在半空中折返，此事在社群媒體引發熱烈討論。

BBC報導，根據印度航空發布的聲明，這起事件發生於近日的AI 126航班，由一架波音777-300ER型飛機執飛，可搭載最多342名乘客，但當天AI 126飛行了數小時後折返，機內影像顯示機組員似乎正在解釋情況，乘客則擠在他們周圍，場面混亂。

🔥🚨BREAKING: An Air India flight was forced to return on a 10 hour trip to Chicago Illinois because their toilets were clogged with poop leaving hundreds Indians trapped on a plane with no restroom.



Air India Flight 126 was making its way over Greenland on March 5 when 11 out… pic.twitter.com/FhPfMBYgzU — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) 2025年3月9日

報導指出，AI 126飛行約2小時後，機組人員通報，部分廁所「無法使用」，隨後發現商務艙和經濟艙的12間廁所已有8間無法使用，「導致機上所有人極度不適」。

印度航空在聲明中指出，在飛機已經飛越大西洋後，機長綜合考量，因為沒有馬桶可用，以及大多數歐洲機場有限制夜間營運的問題，決定為了「乘客的舒適和安全」掉頭返回芝加哥。

BBC查看飛航追蹤網站Flightradar24發現，AI 126在飛行約5個小時後，已抵達格陵蘭（Greenland）上空時才折返回芝加哥，整趟空中折返合計飛行10個小時。所有乘客和機組人員在芝加哥正常下機，並獲得住宿和其他航班選項。

印度航空表示，後來的調查發現，有人在飛機廁所「沖下塑膠袋、抹布和衣服，並且卡在管道內」，同時發布了幾張照片，可見到袋子裝有從廁所清理出來的垃圾。一張照片顯示，一名機組員握著一根排汙管，完全塞滿了看起來是碎布的東西。

Will the person who felt compelled to flush their clothes down the toilet and the other people who don’t trash their tissues on AI126 please stand up and pay Air India for the diversion please? https://t.co/2g3HCeIHhX pic.twitter.com/SdUdVAyYST — Ajay Awtaney (@LiveFromALounge) 2025年3月10日

航空專家馬丁（Mark Martin）向印度斯坦時報表示，儘管廁所堵住的情況並不少見，但所有廁所「只因為乘客犯錯」而壞掉，導致班機緊急折返，「幾乎不可能」發生。

不過，印度航空表示，先前曾發現有人將毯子、內衣和紙尿布等物品丟進機上馬桶，聲明指出，「我們藉此機會敦促乘客，僅將洗手間用於應有的用途」。

許多網友上「X平台」批評印度航空公司維護不善與機上缺乏衛生設施，一名網友寫道，「只有印度航空出現如此頻繁的事故，說真的，已發生的事情無可辯解。」但其他網友指出，航空公司不能對這種情況承擔責任，一名網友就表示，「當人們不遵守基本的旅行禮儀時，我們可以把所有責任推給印度航空和機組人員嗎？」