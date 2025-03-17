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富士山開放時間變短 防登山亂象 通行費1人漲至27美元

中央社／東京綜合外電報導
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日本富士山將調漲通行費，圖為準備攀登的民眾，聚集在山梨縣吉田路線。（路透）
日本富士山將調漲通行費，圖為準備攀登的民眾，聚集在山梨縣吉田路線。（路透）

日本山梨縣議會日前通過相關條例修正案，把通過富士山半山腰時徵收的「通行費」，從現行的每人2000日圓（約13.5美元）調漲到4000日圓（約27美元）。

共同社報導，為了迎接今年夏天的登山季，這次除了調漲「通行費」之外，屆時也會提前關閉位於富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）吉田口登山步道處的閘門。閘門關閉時間將從原本的下午4時，提前到下午2時。

山梨縣政府說明，徵收到的「通行費」將當作相關人力費用與安全等措施的財源。

山梨縣政府為避免過多登山客湧至富士山，去年夏天首度實施新的管制措施，像是在吉田口登山步道處設置閘門，且限制遊客通過閘門的時間，以防有人通宵攻頂，並向登山客收取2000日圓「通行費」。

富士山的攻頂登山路線有4條，其中吉田口登山步道位在山梨縣境內，其餘3條登山路線位在靜岡縣。

靜岡縣政府先前並未管制欲登上富士山的遊客，不過計劃從今夏起與山梨縣府同步，向登山客徵收每人4000日圓的入山費，並在登山季期間的下午2時起，管制遊客登富士山。

日本富士河口湖，背景為富士山。（路透）
日本富士河口湖，背景為富士山。（路透）

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