像女王一樣愛狗 英王獲贈1隻「捲毛獵犬」超迷戀
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據英媒報導，英王查理三世（King Charles III）近來出現新寵，一個月前，他收到一份私人禮物，是一隻稀有的拉戈托羅馬閣挪露犬（lagotto romagnolo），英王替牠取名為「Snuff」。
王宮消息人士稱，查理三世非常迷戀他的這名四腳新朋友「Snuff」，自從他的上一隻狗蒂加（Tigga）去世之後，查理三世就沒有再養過這樣的獵犬了。
世人皆知已故的英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）相當喜愛柯基犬（corgi），而查理三世雖然也一樣愛狗，但他對於犬種並沒有特別的堅持。過去他曾養過傑克羅素爹利犬（Jack Russell Terrier，又稱傑克羅素㹴），1980年代還養過一隻拉布拉多；2017年時，卡米拉也曾在長期資助的動物收容中心裡領養了兩隻狗狗。
據悉拉戈托羅馬閣挪露犬來自義大利北部的羅馬涅（Romagna）地區，有義大利國寶犬之稱。拉戈托是義大利方言，意為「捲毛鴨獵犬」，過去牠們都在沼澤地獵鴨，但在沼澤地乾涸之後，現在牠們都被訓練用來找松露。
查理三世和王后卡蜜拉（Queen Camilla）在今年4月將造訪義大利的拉文納（Ravenna）地區，但「Snuff」似乎與該次的造訪無關。
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