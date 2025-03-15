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防登革熱新招 菲律賓1社區抓蚊換獎金 每5隻蚊換1披索

中央社／馬尼拉綜合外電報導
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菲律賓馬尼拉一名工作人員，在地下排水系統等有潛在蚊子滋生區的社區小巷中噴霧消毒，防治登革熱。(歐新社)
菲律賓馬尼拉一名工作人員，在地下排水系統等有潛在蚊子滋生區的社區小巷中噴霧消毒，防治登革熱。(歐新社)

菲律賓登革熱病例日前激增，地方官員祭出防疫妙招，大馬尼拉地區一個社區居民紛紛排隊領取獎金，因為只要抓到每5隻蚊子無論死活，就能獲得1披索（約0.017美元）。

馬尼拉社區阿迪申奚爾斯（Addition Hills）地方官員塞納爾（Carlito Cernal）說，他發起的提高意識計畫若與當地清潔工作相結合，將對遏制登革熱產生「巨大影響」。

雖然受訪的菲律賓衛生官員和專家不太相信這個說法，但居民的熱情高漲，他們也帶著裝滿傳播登革熱病媒蚊的桶子、杯子和其他容器，在社區活動中心換取現金。

社區居民坎達蘇阿（Iluminado Candasua）將3隻活的蚊子放在1個密封的塑膠杯中，地方官員清點後，將其轉移到所謂的死亡室，也就是一台玻璃密封的紫外線機器中。

坎達蘇阿表示：「捕捉蚊子非常困難。」並解釋他如何策略性地選擇一個光線昏暗的消防站，在那裡他用杯子捕捉停靠在牆上的蚊子。

坎達蘇阿說，他努力賺到的1披索，他將把它放進撲滿存錢，用來買手機給孩子。

世界衛生組織將菲律賓列為2023年西太平洋地區受登革熱影響最嚴重的國家，當年有16萬7355人染疫和575人死亡。

蚊子示意圖。（圖/123RF）
蚊子示意圖。（圖/123RF）

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