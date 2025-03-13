札幌新幹線要再等13年 日本公布因工程延遲2038才通車

2016年人們迎接從東京開往新函館北斗站的首班北海道新幹線列車。(路透)

日本 媒體報導，原訂2030年底北海道新幹線延伸至札幌通車計畫已被放棄，因工程進度落後，預計延後到2038年度末通車。

北海道新幹線札幌延伸計畫因渡島隧道（北斗市、八雲町）及羊蹄隧道（俱知安町、二世古町）地質不良以及遇到巨大岩盤，導致工程延遲。

日本國土交通省一直在研究新的通車時間，相關人士透露，最新的營運時程預計將延後至2038年度末，並在近日的專家會議正式公布。由於未來仍可能出現新的岩盤或其他意想不到的問題，報告書中也將納入「營運時間可能進一步延後數年」的評估內容。

札幌延伸案延遲，將對現有計畫產生巨大影響。目前，營運主體JR北海道朝向2031年度的「經營自立」目標重建中，然而這是以札幌站通車為前提。

現階段新幹線僅營運至新函館北斗站，每年虧損約88億日圓（約5945.3萬美元）（2023年度），札幌開業後，預計將吸引更多長途旅客，成為主要收入來源。未來政府可能需持續提供財政支持。

新幹線是日本的高速鐵路系統，也是全世界第一個投入商業營運的高速鐵路系統，採用標準軌（軌距為1,435毫米）、並為純客運服務。第一條路線是連結東京與大阪的東海道新幹線，於東京奧運 開幕前的1964年10月1日通車營運。

經過多年擴展，目前有10條路線，其中包含2條路線較短的「迷你新幹線」，將多數日本大型都市連結起來。最初由日本國有鐵道研發與營運，國鐵分割民營化後由JR集團接續，目前由JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州等5家JR公司提供服務。