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「我依然在此」獲奧斯卡 經濟學人：巴西放克音樂將成為全球熱潮

中央社聖保羅7日專電
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巴西電影「我依然在此」榮獲本屆奧斯卡最佳國際影片獎。(歐新社)
巴西電影「我依然在此」榮獲本屆奧斯卡最佳國際影片獎。(歐新社)

巴西電影「我依然在此」2日榮獲奧斯卡最佳國際影片獎後，巴西影視文化潛力受到討論，英國媒體「經濟學人」近日報導，巴西放克（funk）音樂可能在全球流行。

回顧巴西軍政時期歷史的電影「我依然在此」（I'm Still Here）的配樂激發觀眾的想像，以為巴西仍然是森巴（samba）和巴莎諾瓦（bossa nova）的國度，但「經濟學人」（The Economist）6日刊登的一篇文章指出，這種形象已經「過時了」。

「經濟學人」在其網站刊登巴西女歌手阿妮塔（Anitta）的照片稱，現代巴西人更喜歡鄉村音樂（sertanejo）和起源於里約熱內盧貧民窟的放克音樂（funk），尤其是放克音樂，可能在全球流行，從而改變巴西音樂的國際形象。

巴西歌手 Anitta。(美聯社)
巴西歌手 Anitta。(美聯社)

根據「經濟學人」，鄉村音樂的崛起反映巴西經濟的變化，從過去以工業為基礎，發展成現在以農業為驅動力。

巴西拉美音樂分析師莫瑞爾（Leo Morel）表示，巴西大多數音樂製作人都集中在里約熱內盧，但隨著農業的經濟地位提高，農村地區也開始受到重視，鄉村音樂的主題多是牛、啤酒和美式皮卡車。

「經濟學人」報導介紹巴西放克音樂起源於1980年代末，受到美國嘻哈音樂邁阿密貝斯（Miami bass）和電音放克（electro-funk）的啟發，發展出屬於巴西人自己的放克音樂次文化，以及男性和女性舞者的不同特殊動作。

但報導也指出，巴西放克音樂的主題和歌詞帶有暴力色彩，在里約熱內盧某貧民窟舉行的放克舞會上，也曾涉毒品。

「經濟學人」表示，過去巴西的音樂大使一直是吉貝托吉爾（Gilberto Gil）這類傳奇巨星，如今最受歡迎的人物則是努力打入國際市場的阿妮塔。

巴西歌手 Anitta。(美聯社)
巴西歌手 Anitta。(美聯社)

近幾年，阿妮塔為成為國際歌手，積極學習西班牙語和英語，混和多種音樂風格。2022年，憑藉西班牙語雷鬼歌曲Envolver成為首位登上串流平台Spotify全球排行榜首的巴西歌手。

Spotify巴西分公司經理培特（Roberta Pate）稱，雖然拉丁美洲僅占世界人口的8%，卻占據Spotify每月活躍用戶群的近1/4。

培特表示，雷鬼音樂等國際音樂類型成功的基本因素，都是歌手堅持不懈地投入資源來征服全球觀眾，如果阿妮塔能夠效仿，放克音樂走向世界將指日可待。

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