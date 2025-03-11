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女頭髮不能過耳、男要短 泰國高中以下廢除50年髮禁

中央社
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泰國教育部過去50年來，一直對高中以下學生的髮型有嚴格規定，近日法院終於頒發廢除令。（歐新社）
泰國教育部過去50年來，一直對高中以下學生的髮型有嚴格規定，近日法院終於頒發廢除令。（歐新社）

泰國對高中以下的學生有著嚴格的髮禁規定，2020年10多位高中生前往行政法院要求廢除髮禁。泰國最高行政法院近日判決廢除髮禁，讓這項已有50年歷史的規定正式走入歷史。

泰國1972年在軍政府執政時頒布命令，要求學生要有適當的髮型，教育部因此在1975年1月發布規定，明定男學生不能蓄鬍且要留短髮，女孩子的頭髮不能長過耳朵而且不能化妝。

經過近50年後這樣的規定已經不合時宜，泰國學生經常為了髮禁的規定和校方抗爭，有的老師把髮型當作懲罰學生的工具。2020年下半年泰國反政府學運風起雲湧，反抗髮禁成為反抗威權的象徵，10多位公立高中的學生因此前往行政法院，要求撤除關於學生髮型的規定。

其實泰國教育部在2023年已行文各學校自行決定學生的穿著和髮型，泰國最高行政法院日前判決廢除髮禁，正式宣告這項執行了已50年的規定走入歷史。

最高行政法院判決指出，髮禁違背了憲法第26條禁止任何法律限制民眾自由和權利的規定，且髮禁已經過時，不符合當前狀況，忽視了學生身體和自我認同發展的需要。

判決也指出，髮禁的規定沒有必要，因為兒童保護法中已給了學校行政單位自行決定學生穿著打扮的權力。

泰國 教育部

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