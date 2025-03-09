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Tesla遭諷納粹車 車主貼紙「在馬斯克發神經前買的」切割

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群眾日前聚集在美國紐約特斯拉肉類加工區展廳外，抗議特斯拉執行長馬斯克與川普政府的關係。（歐新社）
群眾日前聚集在美國紐約特斯拉肉類加工區展廳外，抗議特斯拉執行長馬斯克與川普政府的關係。（歐新社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）近年積極涉足政治，在美國力挺川普（Donald Trump）競逐總統，在歐洲就大力支持右翼政黨，這些行動都讓不少Tesla車主感到尷尬甚至憤怒。

近來歐美多地都出現特斯拉車主在他們的愛車貼上「明哲保身」的貼紙，大概意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」；甚至有人發起宣傳活動，指控馬斯克是納粹分子，用3秒將我們帶回1939年（註：特斯拉Model 3汽車號稱3秒可以加速到96.6公里或60英里）納粹德國進攻波蘭，引發第二次世界大戰的黑暗時代。

綜合歐美媒體報導， 馬斯克與川普以及德國極右翼德國另類選擇黨的關係，都讓特斯拉的銷量大減，也讓已經擁有特斯拉的車主們陷入兩難。

來自歐洲的特斯拉車主表示，他們曾經對擁有這個品牌的電動車心感自豪，但自從馬斯克開始支持川普以及德國另類選擇黨之後，他們無法對他的政治態度視若無睹。

也有人指出，馬斯克在川普就職典禮當日做出納粹手勢讓他們無法接受，近日在歐洲發起的杯葛運動，就有文宣直指特斯拉是納粹之車（the Swasticar，註：源自Swastika=卍納粹標誌），會將我們帶回1939年納粹德國當道的黑暗年代。

有車主表示，他們貼上貼紙是希望讓外界知道他們有買家懊悔（buyer's remorse）。

另據報導指出，汽車迷Tae Helton生活的地方，距離特斯拉加州旗艦工廠只有幾分鐘的路程，他先前給家裡添置了一輛特斯拉，去年差點買了第二輛。

但上月馬斯克在美國總統川普的就職活動上疑似行納粹禮後，Helton巴不得趕緊與特斯拉撇清關係。

示威者日前聚集在亞特蘭大一家特斯拉經銷店外，抗議馬斯克在川普政府中扮演的角色。(...
示威者日前聚集在亞特蘭大一家特斯拉經銷店外，抗議馬斯克在川普政府中扮演的角色。(歐新社)

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