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東京澀谷這家超市便當400種選擇 便宜好吃狂吸外國客

聯合新聞網／綜合報導
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日本東京澀谷超市推出70多款的便當，成為外籍顧客的搶手貨；示意圖。（圖／123RF）
日本東京澀谷超市推出70多款的便當，成為外籍顧客的搶手貨；示意圖。（圖／123RF）

日本作家、生活史研究家阿古真理在「東洋經濟Online」上提到，東京JR澀谷站新南口的「東急超市 澀谷櫻花舞台店」，開業不到一年，已吸引大量觀光客及在日外籍人士上門，特別是在中午時段，外國顧客比例一度高達七成。這股現象背後，不只是便當價格實惠，還與附近語言學校、商務人士及觀光客的需求有關。

採訪發現，許多外國人選擇這家超市，是因為地點便利且餐點選擇豐富。來自印尼的兩名女性表示，便當「美味又便宜」，而來自瑞典的學生則說：「朋友推薦這裡便宜又好吃。」除了學生和上班族，部分短期訪日的觀光客也因網路資訊慕名而來，例如一對來自土耳其的大學生，就是因為YouTube影片對日本便當產生興趣，特地來體驗。

東急超市針對這類客群，提供種類多達70至80款的便當，再加上冷藏的即食小菜，有多達400種選擇。從最受歡迎的銀鮭西京燒海苔便當、低溫烹調的烤牛肉丼（皆698日圓，約4.6美元），到高級餐廳監製的名店便當應有盡有。店長表示：「外國客人比我們預期的還要多，這讓我們更重視便當的品質與多元的選擇性。」超市的便當銷售額更是同集團平均值的2.8倍，顯示這股熱潮非短期現象。

隨著日本「BENTO」文化在全球發展，日本超市便當正逐漸成為外國人旅日體驗的一環。既經濟實惠，又能一次品嚐多樣菜色，無論是短期觀光客或長期居住者，這種日常美食的吸引力持續發酵，也讓更多人透過一個便當，體驗日本的飲食文化與生活方式。

日本 觀光 瑞典

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