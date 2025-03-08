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日本「熊出沒」頻傳 棕熊擬列危險鳥獸 市區獵槍擬放寬

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日本北海道瀧川市去年10月張貼的警示牌，警告居民附近有熊出沒。(路透)
日本北海道瀧川市去年10月張貼的警示牌，警告居民附近有熊出沒。(路透)

日本政府鑑於熊頻繁現蹤市區與引發災害，近日通過相關修正草案，擬放寬禁止在市區使用獵槍的規定。若民眾有受害之虞，相關人員經市村町長允許，就能在市區使用獵槍。

中央社引述日本放送協會（NHK）與「每日新聞」報導，現行的「鳥獸保護管理法」禁止在住宅密集的市區使用獵槍。若有熊在市區出沒，必須有警察同行，且僅限有人發生危險的情況下，員警可依據其他法律下令開槍，且要符合安全層面的各項條件。

不過，隨著熊現蹤市區的案例頻發，日本政府認為有必要迅速採取相應對策，內閣會議今天通過「鳥獸保護管理法」修正草案，計劃開放讓市町村（地方行政單位）決定，在市區有條件使用獵槍。

根據這項修正草案，市町村確認符合下列全數條件過後，得以委託經官方核可的「獵人」使用獵槍：熊出現在住宅區等人類生活圈並侵入建築物、必須緊急防止危害、沒有其他迅速捕獲的方式、能確保居民安全。

市町村將視必要實施交通管制、以及下令民眾疏散，如果獵槍的子彈使建物等受損，將由市町村提供補償。

日本政府藉這次修法，規劃把棕熊、野豬、亞洲黑熊列為「危險鳥獸」。

環境省未來將製作手冊說明在市區使用獵槍之際，市町村應該確認的條件與具體流程，以及列出能因應熊的「獵人」名單，供市町村參考。

環境省統計，2023年度日本全境民眾因熊受傷害的案例共198起，總計219人受害，其中有6人死亡，寫下2006年度開始統計以來最嚴重紀錄。

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