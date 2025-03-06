日本3青少年用ChatGPT寫程式 盜辦大量門號轉賣 撈750萬日圓

33--生成式AI技術迅速發展，帶來生產力提升的期待，也伴隨犯罪、恐怖活動及假資訊擴散等風險。(路透)

日本 3名青少年涉嫌利用生成式AI 協助開發的程式，非法登入電信公司的系統，註冊大量門號轉賣，獲利取得等值750萬日圓(約5萬美元)的加密貨幣。警方已經逮捕3人，其中1人是高一學生、2人是國三學生。

日本NHK報導，警視廳調查，這3名學生透過Telegram平台購買超過30億組樂天行動通信（Rakuten Mobile）客戶的ID與密碼，利用自已開發的程式，自動輸入ID、密碼登入，一旦成功立即申請門號，囤積大量門號。樂天行動通信允許單一ID註冊15組門號。他們從2023年5月至8月期間，共註冊超過100個門號，被控違反「禁止非法存取法」及「電子計算機使用詐欺罪」。

被逮捕的3人分別是岐阜縣大垣市的16歲高一生、滋賀縣米原市15歲國三生，及東京都立川市的14歲國三生。警方指出，3名青少年透過線上遊戲認識。他們供稱：「我們想設計一種高級犯罪手法，以便在社群媒體 上引起關注。」並說，賺到的錢主要用於線上賭博等娛樂。

3人自學程式設計，詢問ChatGPT如何簡化操作流程、提升處理速度，持續改良程式，然後透過Telegram將門號轉賣給多名買家。

近年來，生成式AI技術迅速發展，帶來生產力提升的期待，也伴隨犯罪、恐怖活動及假資訊擴散等風險。日本2023年有名20多歲男子利用公開的生成式AI開發勒索病毒，最終遭到警方逮捕。該男沒有專業的電腦知識，而是透過AI對話方式反覆詢問，成功製造出病毒。