作品變AI訓練素材？英千名音樂家推「無聲專輯」抗議

英國逾千名音樂家共同發行「無聲專輯」,收錄空無一人的錄音室與演出場地空白錄音,象徵修法一旦通過,創作者生計可能面臨重大衝擊。(取材自Instagram)

英國搖滾女歌手凱特 布希(Kate Bush)、卡特史帝文斯(Cat Stevens)等逾千名音樂家共同發行「無聲專輯」,以抗議英國著作權法修訂計畫擬允許科技公司利用音樂作品來訓練人工智慧(AI )模型。

路透報導,全球創意產業正努力應對AI模型相關法律與道德問題,因為只要利用既有作品來訓練AI模型,就能生成作品,原作創作者卻未必可獲得著作權收益。

英國現行著作權法規定,文學、戲劇、音樂及藝術作品創作者有權決定自己作品的使用方式。由於首相施凱爾 (Keir Starmer)希望英國成為AI強國,因此提議放寬上述規定。

據報導,修定版允許AI開發商使用任何合法取得的素材來訓練AI模型,也規定創作人須主動附上聲明,以避免作品被用於訓練AI。

這項修法計畫招致許多藝術創作者的嚴厲批評,認為這將扭轉著作權法的核心精神,也就是讓創作者享有自己作品的獨家控制權。

凱特布希表示,「在未來的音樂裡,還聽得到我們的聲音嗎?」她於1985年發行暢銷歌曲Running Up That Hill,2022年又因網飛(Netflix)熱門影集「怪奇物語」(Stranger Things)而再度暴紅。

這張共同專輯名為「這是我們要的嗎?」(Is This What We Want?),專輯收錄空無一人的錄音室與演出場地空白錄音,象徵修法一旦通過,創作者生計可能面臨重大衝擊。

英國政府的一名發言人回應,現行著作權與AI相關法規將阻礙創意產業、媒體與AI領域「發揮完整潛力」,「我們一直與相關領域緊密合作,未來也將繼續這樣做」,目前一切尚未定案,政府提案內容也將在適當時機公布。