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巴西嘉年華狂歡節登場 帶動當地經濟

中央社聖保羅28日專電
巴西嘉年華開跑。(路透資料照)
巴西嘉年華開跑。(路透資料照)

巴西各地今起至3月4日展開一連5天的嘉年華狂歡舞會（Carnaval），聖保羅市的森巴舞學校花車遊行率先登場，各地街頭的慶祝派對也如火如荼地進行，帶動當地經濟。

嘉年華的來源眾說紛紜，民眾普遍接受它是基督教徒進入四旬齋戒期（復活節前40天）前，盡情狂歡享受的最後幾天。今年的嘉年華是3月4日。

巴西嘉年華習俗由葡萄牙殖民者在18世紀引進，19世紀末隨著民間嘉年華協會和化妝舞會的出現，街頭慶祝活動也應運而生，男女老幼一起載歌載舞。

森巴是結合巴西原住民、非洲黑人和葡萄牙敲擊樂節奏發展出來的音樂和舞蹈，因森巴舞學校受到重視，成為巴西享譽國際的特色文化之一，2005年被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為非物質文化遺產。

年復一年，聖保羅嘉年華會已成為巴西規模最大的狂歡節，除了今晚登場的森巴舞學校花車遊行外，還有超過600個街頭遊行團體展開街頭慶祝活動，聖保羅市政府預計將吸引1600萬名狂歡者上街，為城市帶來史上最高經濟利益，超過巴西幣34億元（約5.7億美元）。

巴西政府預測，今年嘉年華狂歡節將吸引近29萬名外國遊客，主要來自阿根廷（25.8%）、美國（15.7%）和智利（9.1%），帶動巴西旅遊和經濟。

全國商品、服務和旅遊貿易總會（CNC）估計，2025年狂歡節活動金額上看巴西幣120億元（約20億美元），國際遊客參與其中約6.9%。

巴西

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