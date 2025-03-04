不滿電影放映前廣告25分鐘 印度31歲律師告贏戲院獲賠

印度男子不滿電影放映前廣告長達25分鐘，告上戲院最後勝訴獲賠；圖為PVR是印度最大的連鎖電影院。（路透）

印度 一名男子去年底因不滿電影院 在電影放映前播放冗長廣告，讓他「白白浪費了25分鐘」，因而將影院告上法庭，主張電影院錯誤傳達放映時間，構成不公平交易行為，最後獲得勝訴賠償。

綜合媒體報導，印度班加羅爾（Bangalore）的31歲律師Abhishek MR，去年12月與朋友訂票觀看戰爭劇《Sam Bahadur》，但在電影開始之前，他被迫觀看了25分鐘的廣告。

Abhishek MR表示，電影原定於下午4時05分開場，預計於晚間6時30分結束。然而，卻因播放廣告與預告片，延遲至下午4時30分才開始，他原本計畫看完電影後就立即回去工作，但電影結束時間因廣告延後，讓他十分惱火。

他隨後對印度最大的連鎖影院PVR電影院、影城公司INOX，以及訂票系統BookMyShow提起訴訟，稱自己因電影廣告導致「無法參加當天原定的其他安排，並面臨無法用金錢衡量的損失。」

在今年2月的一項裁決中，消費者法庭認定PVR電影院和影城公司INOX的行為屬「不公平交易」，判二者須支付Abhishek MR 5萬盧比（約572美元）作為時間浪費的賠償，以及5000盧比（約57美元）的精神損失費，並要求電影院承擔1萬盧比（約115美元）法律費用，並額外繳交10萬盧比（約1144美元）的罰款。對於BookMyShow，法院認為僅為票務平台，對廣告時長並無控制權，因此不須負擔賠償。

法院判決書中說：「新時代，時間就是金錢，每個人的時間都非常寶貴。對於坐在影院觀看不必要的廣告25至30分鐘是一段相當長的時間。日程安排緊張的人沒有時間可以浪費。」