德國上千座墓碑被貼神祕QR Code貼紙 警查出1用途

德國慕尼黑（Munich）三座公墓內，近期有約1000座墓碑莫名出現QR Code貼紙。（取材自Ｘ平台）

近期德國 公墓發生令人費解的現象，高達1000多座墓碑被貼上神祕的QR Code貼紙，除了QR Code，還有姓氏以及字母 、數字的組合，沒人搞懂這些是用來做什麼。直到今年2月底謎底終於揭曉，原來這是當地一間負責清理和維護墓地的公司貼的，目的是有效幫助員工追蹤已經整理過的墓碑。

綜合媒體報導，德國慕尼黑瓦爾德霍夫公墓（Waldfriedhof）、森德林格公墓（Sendlinger Friedhof）和索爾恩公墓（Friedhof Solln）共計超過1000座公墓的墓碑，從去年12月開始陸續被貼上來源不明的QR Code貼紙，這讓工作人員及家屬感到不安與困惑。

這些1.95x1.2英吋（約5x3公分）的QR Code貼紙隨機出現在新舊墓碑上，掃描後會顯示墓中死者的姓名及在墓園裡的位置，但是誰貼的、作用為何，墓園工作人員毫不知情。

三處公墓中總共約有1000多座墓碑被貼上貼紙，要在不損害墓碑的情況下清除這些貼紙，需花費100至500歐元（約104至519美元），總成本可能高達50萬歐元（約52萬美元），面對高昂的處理成本，當地政府要求警方以財損刑事案進行調查。

經過警方調查，確認這些貼紙來自一家負責墓地維護的園藝公司。公司經理表示，該公司員工在墓碑上張貼QR Code，可以有效助員工追蹤哪些墓碑已完成清潔與維護。

警方雖未公布該公司的名稱，但強調仍在調查此行為是否構成財產損害罪，未來是否會對公司採取進一步行動尚待討論。

據報導，一些市民與逝者家屬認為，墓碑屬於私人紀念物，應事先取得家屬同意，隨意張貼標記的行為難以接受；也有人質疑，墓園管理方為何未能及早發現與阻止這種做法。