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日本靜岡「金氏紀錄最小公園」 僅2張A3紙大 坐1人就滿了

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日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，面積僅約0.24平方公尺，裡面放置一個矮凳可供人休憩。（視頻截圖）
日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，面積僅約0.24平方公尺，裡面放置一個矮凳可供人休憩。（視頻截圖）

日本靜岡縣長泉町一處公園小到只有兩張A3紙張那麼大，獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，町長日前正式接下認證書。這處公園面積僅約0.24平方公尺，裡面放置一個矮凳，一次只可供一人休憩。

日本靜岡電視台報導，長泉町長池田修在授證儀式上，從金氏世界紀錄（Guinness World of Records）官方人員手中接下認證書，這處過去一直「自稱」是世界最小的公園，也因為它很小，所以媒體經常報導它，當地民眾也會把它當作能放鬆休息的地方，遊客也會用來拍照，而現在也經金氏紀錄認證過，正式成為貨真價實的最小公園。

長泉町人口僅約4萬4000人，誕生了獲金氏世界紀錄認證的最小公園。這處公園創立於1988年，歷史超過30年，位於住宅區附近的道路旁，單邊長度約50公分，被紅磚圍起的範圍內可以看到綠色植物及石頭做成的矮凳，不過矮凳每次只能供一名成年人坐下，而且坐下後雙腳只能踩在公園範圍外。

長泉町建設管理部門主管小山修司（Shuji Koyama）表示，他們創建這座公園的目的在於充分利用馬路上的多餘空間。

他提到，在創建之前，他們的一名工作人員去美國度假，參觀了前世界紀錄保持者，是位於俄勒岡州的磨坊盡頭公園（Mill Ends Park），所以他們想建造一個更小的公園，希望能與社區共同維護，創造成一個能吸引社交媒體的景觀，以便更多的人可以探索該鎮的景點。

在此之前，世界最小公園座落在美國俄勒岡州（Oregon），是面積僅0.29平方公尺的磨坊盡頭公園（Mill Ends Park），長泉町這處公園這次金氏獲紀錄最新認證的面積為0.24平方公尺。

長泉町居民聽聞消息表示，「獲認證了嗎？真的嗎？太好了，我要來仔細看看，因為每次都是倒垃圾時經過而已。」

依據金氏世界紀錄的資料，位於格陵蘭東北部的東北格陵蘭國家公園（Northeast Greenland National Park）是世界上面積最大的國家公園，總面積97.2萬平方公里。該公園成立於1974，並在1988年擴大到它如今的面積。

日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，面積僅約0.24平方...
日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，面積僅約0.24平方公尺，裡面放置一個矮凳可供人休憩。（視頻截圖）
日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，面積僅約0.24平方...
日本靜岡縣長泉町一處公園獲金氏世界紀錄認定「世界最小公園」，面積僅約0.24平方公尺，裡面放置一個矮凳可供人休憩。（視頻截圖）

格陵蘭 俄勒岡州 日本

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