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新研究：短期暴食高脂零食會改變年輕男性大腦活動

新華社倫敦26日電
英國一項研究表明，健康男性短期過量食用高脂零食後，即使體重和對食物的渴望沒有明顯變化，大腦對胰島素的反應也會發生變化。零食示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）
英國一項研究表明，健康男性短期過量食用高脂零食後，即使體重和對食物的渴望沒有明顯變化，大腦對胰島素的反應也會發生變化。零食示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

英國《自然-代謝》雜誌日前發表的一項新研究顯示，即使是短期過度食用高脂高糖加工零食（以下簡稱高脂零食），會對健康年輕男性的大腦活動產生持續影響。

德國圖賓根大學的一個研究團隊招募了29名19至27歲的健康男性志願者，其中18人參與了為期5天的高熱量飲食研究。研究人員準備了每天相當於1500卡路里熱量的高脂零食，讓受試者連續5天額外攝入，其餘常規飲食的志願者為對照組。研究人員對這些志願者進行了3到4周的健康觀測。

大腦血流成像顯示，5天後，食用高脂零食的受試者大腦中與飲食變化和獎勵反應有關的3個區域的活動比對照組更高。這種大腦活動模式與肥胖或胰島素敏感性較低的人相似。在恢復正常飲食後，食用高脂零食的受試者大腦中一些區域對胰島素的反應減弱。

該研究結果表明，健康男性短期過量食用高脂零食後，即使體重和對食物的渴望沒有明顯變化，大腦對胰島素的反應也會發生變化。值得注意的是，恢復正常飲食後，他們大腦中的胰島素敏感性標誌物仍低於對照組，這表明食用高脂零食對大腦的影響仍在持續。研究人員計劃下一步針對女性開展類似研究。

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