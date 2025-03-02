登聖山祈福、穿義肢返戰場 38萬烏克蘭士兵漫漫療癒路

38歲的魯布留克（Andrii Rubliuk，左圖）2022年在戰鬥中失去雙臂和一條腿，2024年返回軍隊。42歲的資深機械兵洛布丘克（Leonid Lobchuk，右圖）於2015年2月失去右腿，7年後俄軍再次入侵烏克蘭，他決定再次參軍。（美聯社）

日前俄烏戰爭剛屆滿3周年，烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，3年來約4萬6000名烏克蘭士兵喪命戰場，也有超過38萬名士兵受傷，許多倖存士兵失去了肢體，有些心中滿是難以言喻的傷痛。如今戰事陷入膠著，許多健康狀況好轉的士兵決心重返部隊，其中更不乏截肢手術後、倚賴義肢行動的人；另一方面，也有一群難以走出傷痛的烏軍士兵，在官方協助下前往希臘修道院尋求心理療癒。

完成任務 踩到地雷截肢

俄烏戰況仍嚴峻，許多受傷的士兵在責任感驅下使回到軍隊，繼續為國家效力。例如42歲的維索茨基（Maksym Vysotskyi），在2023年11月，維索茨基在戰場上受重傷，當時他剛完成無人機 任務，滂沱大雨將現場淹沒，因此他選擇繞道而行，然而不幸在過程中踩到地雷，從此失去左腿。

帶著義肢重返部隊的指揮官Serhii Pozniak。（路透）

2024年5月，他重新穿上軍裝返回崗位，形容是「回家了」，表示「我很快接受自己沒了左腿的事實，難過有什麼用？」

砲擊失雙臂 躲過鬼門關

38歲的特種部隊中士魯布留克（Andrii Rubliuk）在2022年11月赫爾松軍事任務中被炮彈擊中，除了失去雙臂，腿部、眼睛都受到重傷。那一刻，魯布留克生命危在旦夕，負責治療他的軍醫表示，他被送往醫院時心臟驟停，但最終幸運地被搶救成功。

傷兵：能回鄉就還能做事

2024年春天，已裝上義肢的魯布留克決定重返軍隊，訓練新士兵及監控敵方無人機，他表示，「失去臂膀和腿讓戰鬥變得更挑戰，但只有接受並克服挑戰的人，才算真正活著。」他也表示「你回來了，就證明你還是可以為家鄉做點什麼。」

22歲的科瓦利克（Ivan Kovalyk）兩年前失去雙腿，如今依賴義肢行走。（路透）

對這些士兵來說，雖然回到硝煙彈雨的生活，但重新和戰友並肩作戰、保衛家園，比過去躺在醫院的病床上接受治療感覺好多了，但他們都確定，戰爭結束後他們會卸下軍服，永遠結束軍旅生涯。

戰爭加劇對烏克蘭人民的心理健康造成嚴重衝擊，世界衛生組織（WHO）2024年10月進行調查、2025年2月發布報告指出，3年以來68%烏克蘭人健康狀況下降，其中約46%的烏克蘭人因戰爭飽受心理疾病之苦39%則出現神經系統疾病。

PTSD未處理 恐傷己傷人

許多身經百戰的士兵們患上創傷後壓力症候群（PTSD），將戰場上的創傷轉化成對家人或自己的暴力行為上，造成更多隱形的社會問題。

長途跋涉 懸崖上禮拜緩解巨痛

為了讓更多軍人的創傷獲得治癒，烏克蘭當局與相關機構合作，協助士兵們踏上自我療癒的旅行。路透報導，2024年11月，一群在戰場上身心受創的士兵，從利沃夫長途跋涉至希臘北部的阿索斯山（Mount Athos），進行為期4天的心靈慰藉之旅。

西蒙岩修道院座落於阿索斯山懸崖上。（路透）

阿索斯山稱作是東正教的「聖山」，歷史可以回朔到拜占庭時期，擁有悠久的修道傳統，最知名的是座落於懸崖上遠眺湛藍海洋的西蒙岩修道院。

這個計畫旨在幫助這些士兵擺脫戰場上揮之不去的痛苦記憶，共有22名士兵加入。今年22歲的科瓦利克（Ivan Kovalyk）兩年前雙腿被爆炸的砲彈擊中，膝蓋以下皆受到重傷，需要靠著義肢行走。他在戰友的攙扶下走過阿索斯山凹凸不平的鵝卵石路，完成了這趟旅行。

康復的烏克蘭士兵在阿索斯山修道院參加禮拜。（路透）

在修道院中，士兵們一起領受聖餐，並寫下自己希望祈禱祝福的對象，逐一代禱。科瓦利克認為這趟旅程緩解了自己一年半以來巨大的痛苦，若沒有親友、同袍和國家的支持，這一切不可能實現。

利沃夫的官員卡維茨基指出，此計畫對身心受創的士兵出現良好的療癒成效，甚至遠超過他們在醫院接受心理治療的效果。烏克蘭神父帕西爾斯基（Mykhailo Pasirskyi）表示，「過去3年讓很多軍人飽受折磨，他們患上各種疾病，他們受傷了，我們必須讓他們康復」。