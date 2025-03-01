法國2賊偷卡買樂透中50萬歐元 失主喊「平分就不提告」

法國有兩名竊賊用偷來的信用卡買刮刮樂彩券，竟中了50萬歐元，失主喊話表示平分獎金就不提告，圖為巴黎樂透彩券示意圖。（美聯社）

在法國，兩名竊賊用偷來的信用卡 買刮刮樂彩券，竟走運中了50萬歐元(約52萬3000美元)，但未兌換獎金就銷聲匿跡，原卡片失主大衛(Jean-David E.)出面喊話，希望跟竊賊平分獎金，只求能拿回自己的背包、皮夾等物品。

美聯社報導，大衛的律師德布松(Pierre Debuisson)日前表示這是一個令人難以置信的故事，但是是真實發生的。據稱，大衛日前在南部城市土魯斯(Toulouse)發現他放在車裡的背包被偷了，裡面有銀行卡和其他文件，他在要求銀行凍結這張卡的同時，得知了卡片已經在當地商店透過感應式支付消費了52.50歐元。

大衛自行前往到商店，收銀員告訴他曾有兩個看起來無家可歸的男子，用信用卡買了刮刮樂彩券和香菸；德布松說，兩名男子「開心到忘記香菸和隨身物品，像瘋子一樣離開商店。」收銀員也說兩名男子行為很可疑，因為他們無法輸入其中一張卡的PIN碼。

法國彩票公司(La Française des Jeux，FDJ)表示已凍結該張彩券，目前尚無人前往兌換獎金，德布松說大衛已向警方報案，但如果竊賊自首他便會撤回，以便分攤獎金。

德布松日前便要求竊賊聯繫他的辦公室以達成協議，呼籲「你們不會面臨任何風險…我們會跟你們分享獎金，這樣你們就能改變自己的生活了。」

德布松也警告，這張彩券遲早會過期，「時間對大家不利。」大衛則在法國電視2台(France 2)上喊話，「沒有他們，大家都是輸家。」並說他打算用他那半獎金償還房貸。