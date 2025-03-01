印度13歲賤民少女 5年遭60人性侵 大學被輔導才全曝光

一名印度人（並非本文事件當事人）參加位於加爾各答的抗議活動「十億人站起來」，呼籲停止針對婦女和女孩的暴力犯行。(美聯社)

CNN報導，印度 一名13歲女孩遭到鄰居性侵並被拍下不雅影片進行性勒索。隨後5年時間，她遭到多達60名男子性侵、強姦與輪姦，施暴者包括親戚、同學、鄰居以及陌生人。這些可怕的行徑直到女孩18歲升上大學，在接受輔導時才被揭露出來，惡狼犯行令人髮指。

5年前，印度最貧困地區、種姓制度最底層「達利特」（Dalit）的某戶家庭，一名13歲女孩遭到同村鄰居性侵。嫌疑人還拍下不雅影片，並以此脅迫和操控女孩。喀拉拉邦（Kerala）警察表示，這些指控直到女孩18歲進入大學，並向輔導員描述多年受虐經歷才曝光。

目前，已有58名男性因涉嫌性侵、強姦和輪姦這名女孩被逮捕；另有2人逃出國。嫌疑人包含女孩的同學、親戚和鄰居，還有女孩父親的友人，年齡從未成年至40多歲不等。

警方表示，許多男性會透過女孩父親的手機犯案，他們趁女孩父親入夜熟睡後傳簡訊，或利用IG、WhatsApp社群媒體 應用程式，威脅女孩赴會。

據稱，這些犯行發生在私人和公共場所、住家、汽車、公車站和田野。部分案件涉及數十英里外城鎮的陌生人。警方表示，部分案件涉及人口販賣，因為這些男子強迫女孩前往村外。

這起案件震驚女孩所在的喀拉拉邦山區村莊，當地是種姓制度最底層達利特人（又稱「賤民」）為主的社區，他們多半從事建築和農業方面的低薪工作。

報導指出，女孩的父母每天長時間工作，並未察覺女兒遭受虐待。

案件曝光後，一些社區內婦女還對嫌疑人表示同情，並批評受害女孩的穿著和生活方式，更指責她的母親沒管好女兒。一名嫌疑人的母親稱兒子是無辜的，並表示他自女孩還是嬰兒時就認識她，並曾抱過她。