女性太累沒力生？諾獎得主：南韓生育低因男人不做家事

哈佛經濟兼歷史學家戈丁指出，南韓女人每天平均做家事的時間比男性多出近3小時，是南韓淪為全球生育率最低國家的主因之一；男人做家務示意圖。(圖／123RF)

韓國先驅報引述華盛頓郵報報導，南韓 女人每天平均做家事的時間比男性多出近3小時，諾貝爾 經濟學獎得主戈丁（Claudia Goldin）指出，如此嚴重失衡的家務分工型態，正是南韓淪為全球生育率最低國家的主因之一。

戈丁研究女性勞動力市場數十年，於2023年榮獲諾貝爾經濟學獎，成為女性獨得該獎項的第一人。

戈丁去年12月發表最新研究，以「嬰兒與宏觀經濟學」（Babies and the Macroeconomy）為題，探討為何部分國家的生育率穩定處於每位婦女約生育1.6個孩子，反觀南韓、日本和義大利等國則下滑到最低水準，每位女性平均生育低於1.3個孩子。

南韓是這項研究中最顯著的例子。南韓2023年生育率僅為0.72，遠低於出生替代率2.1。儘管南韓政府為此祭出利多政策，比如補助金、增加父母假期和補貼托兒服務，效果卻相當有限。

戈丁的研究表明，生育率低的核心問題出在日常家庭結構，單靠政策無法解決。她指出，南韓女性即使有全職工作，在家依然承擔超出比例的家務和育兒負擔。

分析指出，南韓女性每天從事無償家務的時間比男性多出2.8小時；反觀瑞典 ，兩性家務時長差距僅0.8小時，而瑞典每位婦女平均生1.7個孩子。而法國，兩性家務時差為1.5小時，生育率是1.87，是南韓的2倍多。

戈丁將兩性家務時差歸咎於停滯的家庭期望。儘管南韓自1960年代以來經歷快速經濟成長和現代化，女性獲得高等教育和就業機會，社會對於女性家庭角色的期望卻沒有改變。